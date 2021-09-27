Nadide Sultan oğluyla birlikte ölümden döndü! Korku dolu anlar yaşayan ünlü şarkıcı kurban kestirdi!

44 yaşındaki ünlü şarkıcı Nadide Sultan hakkında çıkan haberler korkuttu. Milliyet'in haberine göre ünlü şarkıcı cumartesi akşamı oğlu Kaan'la eve giderken kullandığı araç birden alev aldı.

Çocuğunun uyuduğu sırada arabanın arka koltuğunun yanmaya başladığını fark eden şarkıcı kısa süreli bir şok yaşadı. Yangının elektrik kaynaklı çıktığı öğrenilirken yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiğini söyleyen Nadide Sultan, çok korktuğunu belirtti.

Olayı fazla büyümeden önleyen ve oğluyla ölümden dönen şarkıcı, bir gün sonra ise kimseye bir şey olmadığı için kurban kestirdi.