Nafiz Can Paker kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Son dönemlerde Osman Kavala ve George Soros isimleri sık sık gündeme geliyor. İki ismin ilişkisi merak ediliyor. Bunların yanı sıra ortaya başka isimler de çıkıyor. Nafiz Can Paker de bunlar arasında yer alıyor. Aralarındaki ilişki ve Paker'in kim olduğu merak ediliyor. Bu bağlamda Nafiz Can Paker kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz. NAFİZ CAN PAKER KİMDİR? 1942 yılında Eskişehir’de doğmuştur. Orman Yüksek Mühendisi Babası Tüccar Fabrikatör Hasan Pertev Paker Selanik göçmenidir. Annesi ise Türkiye’nin ilk kimyagerlerinden biri olan Müzehher Paker’dir. Kız kardeşi Canan hanım ise gazeteci Mehmet Barlas ile evlidir. İstanbul Robert Koleji'ni bitirdikten sonra, Berlin Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine 1962 yılında başlamış, 1973 yılında bitirmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimini ve doktorasını tamamlamıştır. Colombia Üniversitesi’nden “MBA” sahibidir. Açılımı "Master of Business Administration" Türkçe karşılığı ise iş idaresi yani işletme alanında yüksek lisans derecesidir. Diğer bir deyişle, MBA yüksek lisans derecesine karşılık gelen bir yöneticilik eğitim programıdır. Eğitiminin ardından 1969 yılında mesleki yaşamına Kimya sanayiinin önemli firmalarından Türk Henkel'de başlayarak bu kurumda değişik görevlerde bulundu. 1970 yılında Henkel'e atölye şefi olarak başlarken, 15 yıl sonrasında genel müdür oldu. Türk Henkel Genel Müdürlüğünden 2004 yılının eylül ayında emekli oldu. TÜSİAD ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşunun yönetiminde yer aldı. Paker 1997 yılında TESEV (Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etudler Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Robert Kolej Mütevelli Heyeti, 1998 yılında Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Türk Henkel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2001 yılında ise haberimizin başında bahsettiğimiz George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu üyeleri arasında bir dönem yer almış ve danışma kurulu başkanlığı yapmıştır. 2001 yılında Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2007 yılının Mayıs ayında “Liberal Düşünce Topluluğu” tarafından “Hürriyet Onur Ödülü” ile ödüllendirilmiştir. Paker, bir dönemde CHP genel başkanı Deniz Baykal’ın danışmanlık görevini de üslenmiştir. 1970 yılında 28 yaşındayken Mihriban Paker ile evlenen Paker'in Kerim adında bir oğlu var. Can Paker, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Doğu Anadolu Bölgesinden girmiştir. Nafız Can Pakerosman kavalaGeorge Soros