Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Yüzde 40 zam ve 5 bin TL asgari ücret bu toplumu 2022 için ferahlatır"

Habertürk TV yorumcusu ve köşe yazarı Nagehan Alçı bugün yayımlanan köşe yazısında asgari ücret zammına değindi. Döviz kurunda yaşanan artışa dikkat çeken Nagehan Alçı, vatandaşların 5 bin TL'nin altında bir maaşla geçinmesinin imkansız olduğunu dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücret zammı konusunda çağrı yaptı.

"MİLYONLARCA EMEKÇİNİN GEÇİNMESİ OLANAKSIZ"

Nagehan Alçı yazısında, doların 12 TL'yi aştığını belirterek fiyatların yükseldiğini, ortalama işçi, memur ve emekli maaşlarıyla vatandaşların geçinmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, "Aynı şekilde özel sektörde asgari ücretle yaşayan milyonlarca emekçinin de geçinmesi olanaksız." ifadesini kullandı.

"YÜZDE 40 GİBİ HATIRI SAYILIR BİR ZAM MÜJDESİ AÇIKLAYIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Nagehan Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan lütfen aileleriyle beraber toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan işçileri, memurları ve emeklileri 2022 senesine girerken mutlu edin. Yüzde 40 gibi hatırı sayılır bir zam müjdesi açıklayın.

Ayrıca milyonlarca özel sektör emekçisini ilgilendiren asgari ücreti de 5 bin TL olarak ilan edin lütfen…

Bir insanın bugünkü Türkiye ortamında hele ki büyük şehirlerde 5 bin TL’nin altında bir maaşla geçinmesi imkansız, bunu siz de biliyorsunuz.

Asgari ücret 5 bin TL olmak zorunda. İşverenler bu rakama uymak mecburiyetindeler. Köle gibi insan çalıştırma utancını yaşamamalı bu ülke. Devlet de asgari ücretten aldığı vergiyi minimize ederek işvereni rahatlatmalı."

Alçı yazısının sonunda," Gelin işçileri, emekçileri, memurları, emeklileri ezdirmeyelim. Yüzde 40 zam ve 5 bin TL asgari ücret bu toplumu 2022 için ferahlatır." diye yazdı.

Kaynak: Bölge Gündem, Habertürk.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Öte yandan asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sonucunda oy çokluğu veya oy birliğiyle belirleniyor. 15 üyenin yer aldığı komisyonda çalışanları TÜRK-İŞ, işverenleri TİSK temsil ediyor. 5 üye ise hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Aralık ayının başında başlayan görüşmeler, ayın son haftasında tamamlanıyor.

ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Kasım'daki kabine toplantısı sonrası asgari ücrete ilişkin," Kamu işçileri ve memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz. Kapsamını ve miktarını oldukça yükselttiğimiz sosyal yardımlarımızın yelpazesini hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşımızı dışarıda bırakmayacak şekilde genişletiyoruz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Asgari ücretle geçinen yaklaşık 8 milyon kardeşimizin enflasyona ezdirilmemesi, insanca yaşayacakları bir ücret seviyesine çıkarılmaları beklentimizdir. Asgari ücret tanımı itibariyle, “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek” ücrettir. Şu kış kıyamette insanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin sorumluluğu altındadır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin 200 TL’yi aştığını, Aralık 2021’de ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak (bir hanede iki asgari ücretli çalışan olduğu varsayımı ile) asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti 5.200 TL olmalıdır.

TÜRK- İŞ Başkanı Ergün Atalay: Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir. Ama esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir. 45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90