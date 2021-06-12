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Nagehan Alçı Habertürk'ten ayrıldı mı? Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu?

Nagehan Alçı Habertürk'ten ayrıldı mı? Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk'ten kovulduğu yönündeki iddialara "2 hafta kadar söz verdim çocuklara. Onlara konsantre olup Temmuz'dan itibaren her şeye devam" ifadeleriyle yanıt verdi. İşte detaylar.

Nagehan Alçı Habertürk'ten ayrıldı mı? Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu?

Gazeteci Nagehan Alçı, geçtiğimiz hafta Kübra Par'la Açık ve Net programı canlı yayınında Prof. Dr. Ümit Kocasakal ile gerginlik yaşamış, tartışmaya eşi Rasim Ozan Kütahyalı da katılınca olay büyümüştü.

Televizyonda başlayıp sosyal medyada devam eden tartışmanın ardından Alçı yaklaşık 10 gündür Habertürk ekranlarında yer almayıp köşe yazılarına da ara verince Nagehan Alçı Habertürk'ten ayrıldı mı? Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu?  soruları gündeme geldi. 

Nagehan Alçı Habertürk'ten ayrıldı mı? Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu?

NAGEHAN ALÇI HABERTÜRK'TEN AYRILDI MI, KOVULDU MU?

Nagehan Alçı, gündemdeki iddialara Twitter'dan yanıt vererek son noktayı koydu. Alçı paylaşımında, ''Ben buradayım Habertürk’teyim her zamanki gibi. Ama çok yoğun bir süreçte geçirdik. Çocuklar evde, evden okul bütün bu zorluklar. Bunlarında sesi olmaya çalıştım. Şimdi iki hafta kadar söz verdim çocuklara onlara konsantre olup temmuzdan itibaren yazılarda her şey de devam. Ama bizde insanız arada yoruluyoruz ailemize vakit ayırmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı Habertürk'ten ayrıldı mı? Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu?

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