Nagehan Alçı, halkın nabzını tutmak için Afganistan'a gitti!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Taliban yönetiminin zorla ele geçirdiği Afganistan'a gitti. Eşi Rasim Ozan Kütahyalı, Alçı'nın Afganistan'da çekilen fotoğrafını Twitter'da paylaşıp, eşinin halkın nabzını tutmak için Afganistan sokaklarını karış karış gezeceğini bildirdi.

Nagehan Alçı, 'Kabil yollarında' başlığıyla yayımladığı yazısında sözlerine "Saatim sabah saat 06.03’ü gösteriyor. İstanbul’dan çok uzaklardayım. Gece henüz ağarmamışken bindiğim arabada tarihe tanıklık etmeye gidiyorum. Günler süren hazırlığın ardından Pazar akşamı beni çok heyecanlandıran bir yola çıktım. Kameraman arkadaşım Özgür Balaban ile birlikte İslamabad’a uçtuk. Buradan hedef Kabil" cümleleriyle giriş yaptı.

Alçı, Habertürk programcısı ve meslektaşı olan Mehmet Akif Ersoy'un da günlerce Afganistan sokaklarında yayın yaptığını hatırlatıp, "Şimdi ben de Kabil’de yeni hükümetle birlikte değişenleri, kadın gözüyle bu korkuyla bakılan coğrafyadaki yaşamı ve yol hikayelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Pazartesi sabah çok erken saatlerde Pakistan’ın başkenti İslamabad’a vardık. Bildiğiniz gibi Kabil uluslararası uçuşlara halen kapalı. Afganistan’a ulaşım sadece karayolu ile mümkün" ifadelerini yazıya aldı.

ALÇI AFGANİSTAN'DAN SON DURUMU BİLDİRDİ!

"BM’nin insani yardım uçakları zaman zaman kalkıyor bu uçaklara çok yüksek ücretlere yolcu da alındığı iddia ediliyor ancak konfirme edilmiş bir bilgi değil bu. Kısacası tek somut alternatif araçla sınırı geçmek.

İslamabad’dan Torham sınır kapısına gidiyorsunuz. Ancak Torham’dan çıkış için Pakistan Enformasyon Bakanlığının bir izin kağıdı vermesi gerekiyor. O izni almak da İslamabad’da bir gün demek zira bürokrasi çok fazla ve iletişim her zaman çok sağlıklı olmuyor. Pakistan’dan çıktıktan sonra Afganistan’a giriş için Taliban’dan izin kağıdı gerekiyor. Onu İstanbul’da iken aldık.

Biz pazartesi öğleden sonra Özgür'le birlikte prosedürleri bitirmiş ertesi sabahki yolculuğa hazırlanmaya başlamışken sınırın kapandığı haberi geldi. Afganistan sınırdan geçmek isteyen Afganları almayan Pakistan’a misilleme olarak tüm geçişleri durdurdu diyordu kaynaklarımız. Önce bunu teyit edemedik, ancak akşamüzeri durum netleşmişti.

Fakat bu coğrafyada bilgi netleşse de sonuçlar her zaman değişkenlik gösterebiliyor. Kabil’deki kaynaklarımız doğru bağlantı ve biraz bastırma ile geçebileceğimizi söylediler. Biz de riski alıp sabah 04.30’da İslamabad’dan hareket ettik. Peşaver’i biraz önce geçmiş durumdayız.

Peşaver, Pakistan’ın Taliban üssü. Şehre girmek ve gazeteci olarak bulunmak ayrı bir izne tabi.Taliban’ın çıktığı medreseler burada. Şehir uluslararası terörün de en önemli merkezi kabul ediliyor. Peşaver’den sonra iki saatlik yolumuz daha var. Sınırdaki karmaşayı atlatabilir ve her şey planlandığı gibi giderse akşam saatlerinde Kabil’de olacağız. Sınırdaki durumu ve bizim yaşadıklarımızı bir sonraki yazıda anlatacağım."