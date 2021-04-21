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  3. Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası Hülya Karadere'nin ölümüyle yıkıldı

Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası Hülya Karadere'nin ölümüyle yıkıldı

Birkaç sezon önce Survivor'da yarışan Nagihan Karadere'nin ablası Hülya Karadere kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası Hülya Karadere'nin ölümüyle yıkıldı

Survivor'ın 2016 yılında yayınlanan sezonunda tavırlarıyla izleyenlerin dikkatini çeken Nagihan Karadere'yi destekleyenler kadar davranışlarını ve açıklamalarını ti'ye alanlar da vardı. Nagihan Karadere, Survivro'ın söz konusu sezonunda defalarca eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ünlü isim yarışma sonrası da adından söz ettirmeyi başardı. Yaptırdığı estetik sonrası dikkatleri üzerine çeken Karadere'nin ablası yaşamını yitirdi.

Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hülya Karadere memleketi olan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tapu tepesi mezarlığında toprağa verildi.

ACISINI YAPTIĞI PAYLAŞLIMLA DİLE GETİRDİ

Nagihan Karadere sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Allah rahmet eylesin canım ablam, mekanın cennet olsun inşallah"

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HÜLYA KARADERE KİMDİR?

Hülya Karadere, 2016 yılında TV 8'de yayınlanan Survivor programında yarışan Milli atlet Nagihan Karadere'nin ablasıdır.

Hülya Karadere,hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Hülya Karadere kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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