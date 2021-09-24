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Naim Gençoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Naim Gençoğlu biyografisi

Naim Gençoğlu, yasak aşk iddialarının ardından internette Naim Gençoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? sorularıyla internette aratılıyor. Biz Naim Gençoğlu ile ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik. İşte konuyla ilgili detaylar...

Naim Gençoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Naim Gençoğlu biyografisi

Naim Gençoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? soruları sosyete de çıkan Naim Gençoğlu'nun yasak aşk iddialarının ardından internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. İşte detaylar...

NAİM GENÇOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

62 yaşında olan Naim Gençoğlu, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1974 yılında Kapalıçarşı’da abisi ile ortak açtığı dükkanla sektöre adımını atarak, 1983 yılında altın zincir üretimine yöneldi. 2003 yılında sektörün kendi alanında başarılı olan Mioro’yu kurdu. 2006 yılında iş hayatına, ortaklarıyla birlikte kurduğu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığı JİVAL markası ile devam etti. 2008 yılında ortağı olduğu Palladium Alışveriş Merkezi’nde ilk JİVAL mağazası açtı. Sahibi olduğu Mioro ve yönetici ortağı olduğu Jival ile sektörde yenilikçi çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Naim Gençoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Naim Gençoğlu biyografisi

EŞİ KİM? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

 Özlem Gençoğlu ile evli olan Naim Gençoğlu'nun 28 yaşında bir kızı ve 30 yaşında bir oğlu olmak üzere 2 çocuğu vardır. 

Naim Gençoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Naim Gençoğlu biyografisi

NE OLDU?

İddialara göre Naim Gençoğlu'nun 30'lu yaşlarda, üç çocuklu, emlakçılık yapan bir kadınla ilişkisinin olduğu açıklandı. Bu ilişkinin duyurulmasının ardından Naim Gençoğlu, Kandilli'deki eşiyle yaşadığı evi terk ederken sosyete magazinine de bu haber çok konuşuldu.

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