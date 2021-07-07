Cumhurbaşkanı Erdoğan son gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda, nisan, mayıs, haziranı ayları boyunca kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı alındığını duyurmuştu. Erdoğan'ın duyurusuyla birlikte nakdi ücret destek ödemeleri de uzatılmıştı. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte nakdi ücret desteğinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak 2021, Temmuz ayı destek ödemesi bitti mi? 2021 Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

Koronavirüs tedbirlerince kademeli normalleşme süreci devam ederken izne ayrılan çalışanlar Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitecek, Temmuz ayı destek ödemesi bitti mi sorusuna yanıt aranıyor. En son Mayıs ayına ait ödemeler 8 Haziran'da gerçekleşirken Haziran ayına ait ödemelerin 5 Temmuz'da son kez gerçekleştirileceği biliniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nakdi ücret desteğinin 5 Temmuz'da yatırılacağını duyurmuştu.

TEMMUZ AYI DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?

Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Haziran ayına ait son ödeme ise 5 Temmuz'da yapılıp, sona erdi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI, SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Nakdi ücret desteğinin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama yoktur. Dolayısıyla uzatılmamıştır.

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