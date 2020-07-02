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Nakdi ücret desteği Nisan ayı ne zaman yatacak 2021?

Nakdi ücret desteği nisan ayı ne zaman yatacak 2021? sorusu Bakan Selçuk'un nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıklamasının ardından araştırılıyor. Herkesin heyecanla beklediği nakdi ücret desteğinin hesaplarda olacağı tarih haberimizde...

Nakdi ücret desteği Nisan ayı ne zaman yatacak 2021?

Koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara ödenen Nakdi ücret desteği ödemelerinin Şubat ayında ne zaman ödeneceği belli oldu. Bu ücretin hangi tarihlerde ödeneceğini merak eden vatandaşlar internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu doğrultuda bizler de sizler Nakdi ücret desteği Nisan ayı ne zaman yatacak 2021 ? sorusunun cevabını verdik. Detaylar haberimizde...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NİSAN AYI NE ZAMAN YATACAK 2021 ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan tarihinde yapılacağını duyurdu. 

Nakdi ücret desteği Nisan ayı ne zaman yatacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Günlük 47 TL’lik destek  damga vergisi düşüldükten sonra net 1.420 TL olarak vatandaşlara ödenecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Ücretsiz izne çıkartılan kişilerin nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK’nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işveren tarafından yapılacak. İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR’un internet sitesindeki https://esube.iskur.gov.tr  adresinden yapacak. İşsizlik maaşından yararlanamayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.

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