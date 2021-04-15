Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle, çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan, ödemesi geçen ve takibe düşen kredileri tekrar yapılandırılıyor. Teklif kapsamında yaklaşık 21 bin çiftçinin borcu yeniden yapılandırılacak. Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılıyor. Peki Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? | Nakdi ücret desteği ne kadar? İşte nakdi ücret desteğine ilişkin detaylar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

CHP'nin çekimser kaldığı teklif, AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile kabul edildi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Son çıkarılan genelge ile faaliyetleri durdurulan sektörlerdeki personel için 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin, ücretsiz izne ayrıldıkları dönemde günlük 50 lira ödeme yapılacak. Öte yandan hala nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

Önemli düzenlemelerden biri, salgın nedeniyle ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen ücretsiz izin desteği ya da bir başka adıyla nakdi ücret desteği ile ilgili. Nakdi ücret desteğinin miktarı artırılıyor. Geçen sene salgının başlaması ile nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ücretsiz izinde oldukları ve işsiz kaldıkları sürede devlet tarafından günlük 39.24 lira ödeniyordu. 2021’in başında bu tutar 47.70 liraya, aylık da 1.420 liraya çıkartıldı. Şimdi ise Torba Kanunla bu tutar, günlük 50 liraya çıkartılıyor. Böylece ücretsiz izinde olanlara aylık 1.500 lira ödenecek.

LİSTEYE YENİ GİREN SEKTÖRLER

Teklifin ilk halinde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılması öngörülüyordu.

Listeye yeni giren sektörler şu şekilde:

-İnternet kafelerin faaliyetleri

-Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

-Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

-Bilardo salonlarının faaliyetleri

-Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi

-Oyun makinelerinin işletilmesi

-Güzellik salonlarının faaliyetleri

-Hamam sauna vb. yerlerin faaliyetleri

-Kaplıca ılıca içmeler spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri,

-Zayıflama salonu masaj salonu solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri de eklendi.