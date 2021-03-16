Namibya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Namibya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Namibya ya da resmî adıyla Namibya Cumhuriyeti, eski adıyla Güney Batı Afrika, batı sınırı Atlantik Okyanusu olan güney Afrika'da bir ülkedir. Kuzeyinde Zambiya ve Angola, doğusunda Botsvana, güney ve doğusunda Güney Afrika Cumhuriyeti ile sınır paylaşmaktadır.

Namibya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Namibya 2113077 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 143. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00027 olduğu görülmektedir.

Namibya'nın Müslüman Nüfus sayısı 8000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0.4 olarak rakamlara yansımıştır.

Namibya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Namibya'nın yüz ölçümü 822444 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Namibya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1002 km² Karasal Alan : 823290 km²

Namibya'nın Haritadaki Yeri / Konumu