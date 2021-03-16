Erzurum Şenkaya Nüfusu 2020 - 2021 |  Şenkaya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip hastaneden taburcu olarak ayrıldıMurat Akdoğan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi?Hare isminin anlamı nedir, Hare ne demektir? Kuranda geçiyor mu?18 Mart 2021 Perşembe bankalar açık mı, tatil mi? Perşembe günü bankalar çalışıyor mu?Nice isminin anlamı nedir, Nice ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fuad isminin anlamı nedir, Fuad ne demektir? Kuranda geçiyor mu?E-okul neden açılmıyor 16 Mart 2021? E-okul çöktü mü 2021?Ebet isminin anlamı nedir, Ebet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gençler kavga ederken kızlar olayı kaydetti. Kavganın sebebi: Kız meselesi!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Namibya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Namibya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Namibya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Namibya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Namibya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Namibya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Namibya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Namibya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Namibya ya da resmî adıyla Namibya Cumhuriyeti, eski adıyla Güney Batı Afrika, batı sınırı Atlantik Okyanusu olan güney Afrika'da bir ülkedir. Kuzeyinde Zambiya ve Angola, doğusunda Botsvana, güney ve doğusunda Güney Afrika Cumhuriyeti ile sınır paylaşmaktadır.

Namibya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Namibya 2113077 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 143. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00027 olduğu görülmektedir.

Namibya'nın Müslüman Nüfus sayısı 8000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0.4 olarak rakamlara yansımıştır.

Namibya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Namibya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Namibya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Namibya'nın yüz ölçümü 822444 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Namibya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1002  km²    Karasal Alan : 823290 km²

Namibya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Namibya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Namibya'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT