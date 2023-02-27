Naoki Kawaguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoki Kawaguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoki Kawaguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naoki Kawaguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naoki Kawaguchi 24 Mayıs 1994 tarihinde Nagaoka, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 川口 尚紀 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naoki Kawaguchi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRAIN VERSE yapmaktadır. Naoki Kawaguchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Naoki Kawaguchi'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Naoki Kawaguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naoki Kawaguchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naoki Kawaguchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naoki Kawaguchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Albirex Niigata

1 Şubat 2016 yılında Shimizu S-Pulse

31 Ocak 2017 yılında Albirex Niigata

31 Temmuz 2019 yılında Kashiwa Reysol

31 Ocak 2020 yılında Albirex Niigata

1 Şubat 2020 yılında Kashiwa Reysol

Naoki Kawaguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naoki Kawaguchi şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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