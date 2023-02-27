Naoki Suto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoki Suto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoki Suto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naoki Suto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naoki Suto 1 Ekim 2002 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 須藤 直輝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naoki Suto Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Naoki Suto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Naoki Suto'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Naoki Suto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naoki Suto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naoki Suto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naoki Suto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2022 yılında Zweig. Kanazawa

31 Ocak 2023 yılında Kashima Antlers

Naoki Suto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naoki Suto şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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