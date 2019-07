Naomi Campbell Germabofik rahatsızlığı ile şaşkına çevirdi

Naomi Campbell Germafobik olması ile ilgili video sosyal medyaya bomba gibi düştü. Peki germafobi nedir? İşte o görüntüler...

90’lı yıllara damgasını vuran Naomi Campbell, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından, Youtube kanalına yeni video yüklediğini ve seyahat rutinini anlattığını yazdı. Daha önce verdiği bir röportajda germofobik olduğunu yani takıntıları olduğunu söyleyen Campbell, çektiği video ile herkesi şaşkına çevirdi… Uçağa biner binmez hijyenik bir mendil ile her yeri temizleyen, oturacağı koltuğa örtü örten, yüzüne maske takan Naomi Campbell, sosyal medyada yapılan yorumlarda ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti…

Naomi Campbell Germafobik çıktı!

Naomi Campbell’in seyahat videosunun tamamını kendisine ait Youtube kanalından izleyebilirsiniz…

Germafobi nedir?

Titizlik takintisi. germafobik kimseler her yerden mikrop kapabileceklerini düşünüp kendilerince tuhaf önlemler alabilir.

Naomi Campbell kimdir

Naomi Campbell, 22 Mayıs 1970 tarihinde Londra, Streatham’da doğmuştur. Londra’da bir işçi sınıfı mahallesinde büyüdü. Annesi, Valerie Campbell Jamaika kökenli eski bir balettir. Babasının annesi çinli olduğundan babası Jamaika-Çin melezidir. Naomi Campbell’e annesi 4 aylık hamile iken babası terk etmiş ve annesinin ikinci evliliğinden olan “Campbell” soyadını almıştır.

Annesinin İtalya’da çalıştığı yıllarda 10 yaşında Roma’da İtalia Conti Academy’ne kabul edildi ve bale eğitimi almaya başladı. İngiltere’de Dunraven School ve Inner London Education Authority’ye devam etti.

7 Şubat 1978’de Bob Marley‘in müzik videosunda oynadı.

15 yaşında Italia Conti Academy öğrencisi iken, Londra Covent Garden’de alışveriş yaparken Beth Boldt tstos 1988’de Vogue dergisine kapak oldu. Naomi dergiye kapak olan ilk siyahi kız olma özelliğini taşımaktadır. Michael Jackson’ın “İn The Closet” isimli müzik videosu ile üne kavuştu, bu klipte oynayan Naomi Campbell Michael Jackson sayesinde şöhretinin zirvesine çıkmıştır. Bundan başka Jay-Z , Prens , Usher , George Michael gibi sanatçıların müzik videolarında yer aldı.

1994 Babywoman adında bir müzik albümü çıkardı. 1995 yılında japon şarkıcı Toshi ile bir düet yaptı “La, La, La Love Song”şarkısı ile Japonya listelerinde zirveye yerleşti. 2001 yılında San Francisco’da ve daha sonra Londra’da “Vajina Monologları “ adlı tiyatro oyununda rol aldı. Birçok Tv. Dizisi ve sinema filmlerinde rol aldı.

2008 yılından bu yana Naomi Campbell, Rus sevgilisi Vladislav Doronin ile birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’da inşa edilen uzay aracı şeklindeki evlerinde yaşamaktayken 2012 yılında ayrıldılar.

Naomi Campbell, gittiği her tatil beldesinden ev alıyor, Türkiye, Miami ve Jamaika’dan ev alan campell son olarak İbiza’dan ev aldı.

Naomi Campbell, daha önceleri boksör Mike Tyson, aktör Robert De Niro, aktör Leonardo DiCaprio, aktör Sylvester Stallone, aktör Robbie Williams , gitarist Adam Clayton, dansçı Joaquín Cortés, Formula yarış başkanı Flavio Briatore gibi meşhurlarla birliktelik yaşamıştır.

Albümleri :

0

1994 – Babywoman

Filmleri :

1978 – The Chiffy Kids

1979 – Çocuklar

1988 – Cosby Show

1990 – The Fresh Prince of Bel-Air

1991 – Cool As Ice

1991 – Modeller: Film

1993 – Dangerous: The Short Films

1993 – The Night We Never Met

1994 – Harry Enfield ve Chums

1994 – Pret-a-Porter

1995 – Miami Rhapsody

1995 – Her şey, Julie Newmar için Wong Foo Thanks

1995 – New York Undercover

1995 – Absolutely Fabulous

1995 – Unzipped

1996 – 6 Numaralı Kız

1996 – Invasion of Privacy

1996 – Podyum

1997 – Burn Hollywood Burn

1998 – Your Love For

1998 – FashionKingdom

1999 – Trippin ‘

1999 – Aşk Tutsağı

2002 – Ali G Başbelası

2003 – Mtv Video Müzik ödülleri 2003

2003 – Fastlane

2004 – Fat Slags

2006 – The Call

2008 – Çirkin Betty

2009 – Karma, Confessions ve Holi

2010 – Beyond the Road

2010 – Por el Camino

2013 – Yüz