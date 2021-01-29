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  3. Napoli Spezia maç özeti izle 4-2!

Napoli Spezia maç özeti izle 4-2!

İtalya Kupası'nda son çeyrek final maçı, Napoli ve Spezia arasında oynandı. Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas ise Napoli'nin son golünü kaydetti.

İtalya Kupası'nda çeyrek final mücadeleleri tamamlandı. Kupada çeyrek finalin son maçı Napoli ve Spezia arasında oynandı. Zorlu karşılaşmayı 4-2 kazanan Napoli, yarı finalde Atalanta'nın rakibi oldu. Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'da takımının 4'üncü golünü kaydetti.

Gattuso'nun öğrencilerine turu getiren goller 5. dakikada Koulibaly, 20. dakikada Lozano, 30. dakikada Politano ve 40. dakikada Eljif Elmas'tan geldi.

Spezia'nın golleri ise 71. dakikada Gyasi ve 73. dakikada Acampora kaydetti.

Onur Çelik
Spor Editörü
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