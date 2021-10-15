Nardenk ne demek, TDK'ya göre Nardenk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nardenk ne demek? Nardenk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nardenk kelimesi. Peki nardenk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nardenk nedir, nardenk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NARDENK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nardenk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nardenk kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre nardenk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nar, erik, kızılcık vb. yemişlerden yapılan pekmez

