Erdinç isminin anlamı nedir, Erdinç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Emeriç isminin anlamı nedir, Emeriç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bakırhan isminin anlamı nedir, Bakırhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Direnç isminin anlamı nedir, Direnç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Arıkboğa isminin anlamı nedir, Arıkboğa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cihanfer isminin anlamı nedir, Cihanfer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | Araç sahiplerine beklenen kötü haber geldi: Motorine 41, benzine 14 kuruş zam geldiÇelikbaş isminin anlamı nedir, Çelikbaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aliekber isminin anlamı nedir, Aliekber ne demektir? Kuranda geçiyor mu?CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Polisi sürükleyen Bülent Sadıkoğlu evli mi?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Nardenk ne demek, TDK'ya göre Nardenk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nardenk ne demek, TDK'ya göre Nardenk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nardenk kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nardenk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nardenk nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nardenk kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nardenk ne demek, TDK'ya göre Nardenk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nardenk ne demek? Nardenk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nardenk kelimesi. Peki nardenk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nardenk nedir, nardenk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NARDENK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nardenk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Nardenk kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre nardenk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nar, erik, kızılcık vb. yemişlerden yapılan pekmez

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT