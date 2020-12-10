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  3. NASA Ay'a gidecek 18 astronotun kimliğini açıkladı!

NASA Ay'a gidecek 18 astronotun kimliğini açıkladı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanlı Ay yolculuğu projesi "Artemis" için görevlendirilecek olan 18 kişilik astronot ekibini açıkladı.

NASA Ay'a gidecek 18 astronotun kimliğini açıkladı!

NASA tarafından yapılan duyuruda, 2024'te ayın yüzeyinde yürüyecek ilk kadın ve erkek astronot da yer alıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, açıkladığı kadro, 9 kadın ve 9 erkek olmak üzere toplam 18 astronottan oluşuyor. Kadroda bulunan her astronot Ay yüzeyine yapılacak uçuşlara katılmayacağı ancak her daim göreve hazır şekilde bekleyecekleri açıklanmıştı. 3 yıldır çalışmaları süren "Artemis" projesinde insansız uçuşların 2021'de, insanlı uçuşların ise 2023 ve 2024 yıllarında yapılması planlanıyor.

NASA Ay'a gidecek 18 astronotun kimliğini açıkladı!

KADRO 9 KADIN 9 ERKEK ASTRONOTTAN OLUŞUYOR

NASA tarafından açıklanan astronotların isimleri ise şu şekilde: Anne McClain, Jessica Meir, Jasmin Moghbeli, Kate Rubins, Frank Rubio, Scott Tingle, Jessica Watkins, Stephanie Wilson,Joseph Acaba, Kayla Barron, Raja Chari, Matthew Dominick, Victor Glover, Warren Hoburg, Jonny Kim, Christina Koch, Kjell Lindgren, Nicole A Mann.NASA Ay'a gidecek 18 astronotun kimliğini açıkladı!

BAŞKAN TRUMP PROJEYE 1.6 MİLYAR DOLARLIK DESTEK VERDİ!

ABD Başkanı Donald Trump'ın NASA'ya ek olarak 1.6 milyar dolarlık bütçe desteğinde bulunacağını ifade etti. "Artemis" projesine ilişkin konuşan Trump, “Benim yönetimimde NASA'yı eski azametli konumuna getiriyoruz, Ay'a tekrar gideceğiz ve sonra da Mars'a” demişti. 

NASA Ay'a gidecek 18 astronotun kimliğini açıkladı!

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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