NASA neredeyse tam tutulma olarak değerlendiriyor! Ay tutulması görsel şölen sundu! Bakanlar gözlerini alamadı! İşte Ay tutulmasının fotoğrafları...
NASA neredeyse tam tutulma olarak değerlendiriyor! Ay tutulması görsel şölen sundu! Bakanlar gözlerini alamadı! İşte Ay tutulmasının fotoğrafları...
Dünyanın merakla beklediği Kunduz ayı olarak bilinen 6 asrın en uzun Ay tutulması başladı. İzleyenlere görsel bir şölen sunan Ay tutulması sadece belirli kıtalardan görünebilse de milyonlarca insan tutulmayı ilgiliyle takip ediyor.