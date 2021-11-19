NASA neredeyse tam tutulma olarak değerlendiriyor! Ay tutulması görsel şölen sundu! Bakanlar gözlerini alamadı! İşte Ay tutulmasının fotoğrafları...

Dünya son 600 yılın en uzun ay tutulmasını izliyor. Kuzey Amerika kıtasından tamamı Güney Amerika’nın batı yarısında, Asya’nın kuzeydoğu bölgesinde ve Avusturalya’nın doğusunun da bir bölümünden görülebilecek olan Ay tutulması 3 saat 28 dakika ve 23 saniye sürecek. 580 yıl sonra meydana gelen en uzun tutulma olarak kayıtlara geçecek olan tutulmada dünyanın uydusu olan Ay'ın yüzde 97'si gölgesi Dünya'nın gölgesinde kalacak.