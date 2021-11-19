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  3. NASA neredeyse tam tutulma olarak değerlendiriyor! Ay tutulması görsel şölen sundu! Bakanlar gözlerini alamadı! İşte Ay tutulmasının fotoğrafları...

NASA neredeyse tam tutulma olarak değerlendiriyor! Ay tutulması görsel şölen sundu! Bakanlar gözlerini alamadı! İşte Ay tutulmasının fotoğrafları...

Dünyanın merakla beklediği Kunduz ayı olarak bilinen 6 asrın en uzun Ay tutulması başladı. İzleyenlere görsel bir şölen sunan Ay tutulması sadece belirli kıtalardan görünebilse de milyonlarca insan tutulmayı ilgiliyle takip ediyor.

NASA neredeyse tam tutulma olarak değerlendiriyor! Ay tutulması görsel şölen sundu! Bakanlar gözlerini alamadı! İşte Ay tutulmasının fotoğrafları... 116

Dünya son 600 yılın en uzun ay tutulmasını izliyor. Kuzey Amerika kıtasından tamamı Güney Amerika’nın batı yarısında, Asya’nın kuzeydoğu bölgesinde ve Avusturalya’nın doğusunun da bir bölümünden görülebilecek olan Ay tutulması 3 saat 28 dakika ve 23 saniye sürecek. 580 yıl sonra meydana gelen en uzun tutulma olarak kayıtlara geçecek olan tutulmada dünyanın uydusu olan Ay'ın yüzde 97'si gölgesi Dünya'nın gölgesinde kalacak. 