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Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? NASA Van Gölü oylama linki

NASA düzenlenen fotoğraf yarışması ile en iyi fotoğrafı seçecek. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen Van Gölü, 32 fotoğraf arasından yarı finale kalmayı başarmıştı. 12 Nisan tarihine kadar oylama devam edecek. Peki Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? İşte NASA Van Gölü oylama linki

Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? NASA Van Gölü oylama linki

8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyon'undan astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü yarı finale kalmayı başardı. İnternet kullanıcıları Van Gölü için nasıl oy vereceğini Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? sorusu ile aratıyor. Biz de haberimizde sizin için merak edilen soruların yanıtını derledik. İşte NASA Van Gölü oylama linki

NASA VAN GÖLÜ OY NASIL VERİLİR?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlemiş olduğu “Dünya Turnuvası” adındaki online fotoğraf yarışması devam etmektedir. 2016 yılında çekilen Van Gülü fotoğrafı, 2012'de astronot Don Petit tarafından çekilen Amerika üzerindeki yıldız hareketleri fotoğrafı ile 32 fotoğraf arasından sıyrılarak yarı finale kaldı. 12 Nisan tarihinde sona erecek oylamadan sonra kazanan fotoğraf açıklanacak. 

Nasa Van Gölü oy nasıl verilir NASA Van Gölü oylama linki

NASA VAN GÖLÜ OYLAMA LİNKİ

Çekilen fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı göl olduğu bilgisine de yer verildi. Van Gölü fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi ve yarı finalde oyların yüzde 94'ünü aldı. Söz konusu fotoğraf yarışmasında Van Gölü'ne oy vermek isteyen kullanıcılar aşağıdaki linkten oy kullanabilir.

NASA OY KULLANMA LİNKİ | OY KULLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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