NASA'dan önemli duyuru! 7 göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor! Tehlike potansiyeli var!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyaya 7 asteroitin (göktaşı) yaklaştığını duyurdu. Bahsi geçen asteroitlerden bir tanesinin neredeyse New York'un ikonik yapılarından biri olan Empire State ile aynı büyüklükte olduğu kaydedildi.

NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Merkezi'nden aktardığı bilgiye göre; '2004 UE' isimli asteroit 13 Kasım tarihinde Dünya'ya çok yaklaşacak. Evrende, Dünya için tehlike potansiyeli çok yüksek olduğu düşünülen en az 26 bin asteroit bulunuyor. Bu göktaşlarından birinin bile Dünya'ya çarpması sonucu türlü felaket senaryoları gündeme gelebilir. Uzmanlar, bu dev uzay kayalarının teorik olarak Dünya'ya çarpmaları halinde feci hasara neden olabileceğini belirtiyor.

Uzmanların aksine, NASA'dan yapılan açıklamada söz konusu asteroitler böyle bir risk taşımıyor.