NASA'dan Salda Gölü ile ilgili açıklama!

NASA, Atlas V roketiyle dün Mars'a gönderilen Perseverance (Sebat) adlı keşif aracının fırlatılışından önce projede görev alan bazı araştırmacıların Salda Gölü'nde araştırmalar yaptığını açıkladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Twitter'dan, Perseverance'ın inceleme yapacağı kurumuş krater gölüyle Salda Gölü'nün yan yana fotoğraflarını yayımladı.

Yayınlanan mesajda "Aralarında dünyalar olsa da Türkiye'deki Salda Gölü ve Jezero Krater'i jeolojik benzerliklere sahip. Araştırmacılar, Mars yolculuğundan önce hazırlık için bölgede saha çalışması bile yaptı" ifadeleri kullanıldı.

NASA'nın internet sitesinde Salda Gölü'nde İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliği halinde yapılan incelemelere ilişkin bilgiler de verildi.

Yapılan paylaşımda, Türkiye'nin en derin tatlı su gölü konumunda olan Salda Gölü'nün, Mars'ın yüzey özelliklerini taşıyan noktalardan olduğunun altı çizildi.

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