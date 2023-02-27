Nassim Ben Khalifa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim Ben Khalifa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nassim Ben Khalifa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nassim Ben Khalifa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nassim Ben Khalifa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim Ben Khalifa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nassim Ben Khalifa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim Ben Khalifa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nassim Ben Khalifa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nassim Ben Khalifa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nassim Ben Khalifa 13 Ocak 1992 tarihinde Morges şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre,Tunus uyrukludur.Gerçek adı da نسيم بن خليفة şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nassim Ben Khalifa Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nassim Ben Khalifa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 25 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Nassim Ben Khalifa'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Nassim Ben Khalifa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nassim Ben Khalifa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nassim Ben Khalifa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nassim Ben Khalifa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2009 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2010 yılında Wolfsburg

14 Ocak 2011 yılında Nürnberg

30 Haziran 2011 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2011 yılında BSC Young Boys

30 Haziran 2012 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2012 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2014 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2014 yılında Grasshoppers

11 Temmuz 2015 yılında Eskişehirspor

1 Şubat 2016 yılında KV Mechelen

30 Haziran 2016 yılında Eskişehirspor

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

3 Ekim 2016 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2017 yılında FC St. Gallen

5 Temmuz 2019 yılında Grasshoppers

13 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

20 Kasım 2020 yılında Esperance

24 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

25 Nisan 2022 yılında Sanf. Hiroshima

Nassim Ben Khalifa kimdir

Nassim Ben Khalifa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nassim Ben Khalifa şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stade-Nyonnais, FC Gland, Team Vaud

Nassim Ben Khalifa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 4 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nassim Ben Khalifa nereli

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