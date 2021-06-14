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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, yaptığı açıklamada "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık.

Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir."

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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