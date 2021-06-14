NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık.

Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir."

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