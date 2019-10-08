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NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye gelecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbergq'in 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye gelecek

Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

NATO'dan açıklama yapıldı. Açıklamaya göre , Stoltenberg, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gidecek.

Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.

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