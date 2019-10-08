NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye gelecek
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbergq'in 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağı bildirildi.
Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.
NATO'dan açıklama yapıldı. Açıklamaya göre , Stoltenberg, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gidecek.
Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.
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