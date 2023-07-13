NATO Liderler zirvesinde İngiltere, Ukrayna gerginliği! Tansiyonlar birden yükseldi! İngiliz medyası bu konuyu konuşuyor!

İngiltere ve Ukrayna arasında askeri yardımlar konusunda çıkan gerilim NATO zirvesinde tansiyonun yükselmesine neden oldu.

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NATO Liderler zirvesinde İngiltere, Ukrayna gerginliği! Tansiyonlar birden yükseldi! İngiliz medyası bu konuyu konuşuyor!

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinde alınan kararlar Rusya ile Batı arasındaki gerilimi yeniden zirveye çıkardı.

NATO liderlerinin Ukrayna'ya verdikleri güvenlik garantileri Kremlin'in alarma geçmesine neden olurken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev Batı'nın çılgın bir şekilde Ukrayna'yı desteklemeye devam ederek dünyayı üçüncü dünya savaşının eşiğine getirdiğini öne sürdü.

ÇIKMAZ SOKAK: ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI HIZLA YAKLAŞIYOR

İçinde bulundukları durumu 'çıkmaz sokak' olarak değerlendiren Medvedev, "Üçüncü Dünya Savaşı hızla yaklaşıyor. Özel askeri harekatımız aynı hedeflerle devam edecek." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'DEN İNGİLTERE'YE SERT CEVAP

Rusya NATO'dan çıkan kararlara karşılık vereceğini belirtirken Batı cephesinde yepyeni bir gerilim yükseldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski, Ukrayna'nın Batı desteği için daha fazla minnettarlık göstermesi ve müttefiklerine 'Amazon' gibi davranmayı bırakması gerektiğini söyleyen Birleşik Krallık Savunma Bakan Ben Wallace'a sert bir yanıt verdi .

Ukrayna Cumhurbaşkanı, Vilnius'taki NATO zirvesinin sonunda düzenlediği basın toplantısında, "İngiltere'ye her zaman minnettar olduğumuza inanıyorum" dedi ve Batı askeri yardımı için 'başka nasıl' teşekkür edebileceğini sordu:
"Bakan minnettar olduğumuzu başka nasıl ifade edebileceğim hakkında bana yazsın. Böylece sabahları kalkıp şükranlarımızı ifade edebiliriz."

ZELENSKİ'nin dikenli sözleri bugün İngiliz medyasının en çok konuşulan konularından biri oldu.

WALLACE RESTİ ÇEKTİ: İNSANLAR BİRAZ MİNNETTARLIK BEKLİYOR

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Vilnius'taki NATO zirvesinde gazetecilere yaptığı açıklamada geçen yıl Ukrayna'ya yaptığı geziyi anlattı ve 11 saatlik bir yolculuktan sonra Kiev yönetiminin önüne askeri yardımlar için adeta 'bir alışveriş listesi' sunduğunu söyledi.

İngiltere'nin Amazon teslimat hizmeti olmadığını söyleyen Wallace Ukrayna'nın askeri yardımlar için minnettarlık göstermesi gerektiğini belirterek, "Ukraynalılara tavsiyem şudur: Bakın, ülkeleri kendi stoklarından vazgeçmeye ikna ediyorsunuz. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, insanlar biraz minnettarlık görmek istiyor" dedi.

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