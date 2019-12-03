NATO Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Londra’da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg,"Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız." dedi.

Stoltenberg," YPG'nin nasıl tanımlanacağı konusunda sorun yaşandığı bilinen bir şey " dedi.

Stoltenberg," Türkiye ve NATO arasındaki sorunun Londra Zirvesi sonunda çözüleceğinin sözünü vermem" diye konuştu.