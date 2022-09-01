NATO Yunanistan’ın tepkisi sonrası 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını sosyal medya hesabından kaldırdı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Yunanistan'ın tepki göstermesinin ardından sildi.

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NATO Yunanistan’ın tepkisi sonrası 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını sosyal medya hesabından kaldırdı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Yunanistan'ın tepki göstermesinin ardından sildi.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) sosyal medya hesabından dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümünü kutlamak için paylaştığı gönderiyi Yunanistan'ın tepkisinin ardından sildi. Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denilmişti. Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanılmıştı.

NATO'nun paylaşımı sonrası Yunanistan paylaşıma tepki göstermiş, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurmuş, NATO'nun paylaşımını "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirmişti. Yunan ordusunun da NATO'ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'na (SHAPE) şikayette bulunacağı bildirilmişti.

LANDCOM, üye ülkelerin ulusal bayramlarında düzenli olarak kutlama mesajları paylaşırken, 25 Mart'ta Yunanistan Bağımsızlık Günü'nü kutlamıştı.

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