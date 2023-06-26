NATO zirvesi öncesi tarihi toplantı! Türkiye ve İsveç masaya oturuyor!

Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Vilnius, Litvanya'nın başkenti, Griffin Storm 2023 Tatbikatı vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

Stoltenberg, Finlandiya'nın yanı sıra İsveç'in de NATO'ya katılımı durumunda Baltık güvenliğinin güçleneceğini ifade etti ve İsveç'in ittifaka katılma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca Finlandiya ve İsveç hükümetleri ile yakın temas halindeyim. Zirve öncesinde Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapılması konusunda anlaşmaya vardık. Bu toplantıda dışişleri bakanları, istihbarat birimlerinin başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları bulunacak. Amaç, İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması konusunda ilerleme sağlamak."

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14 Haziran'da Ankara'da gerçekleşen toplantıda, Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat çerçevesinde Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı düzenlendi. Bu toplantı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara toplantıya katıldı.