Naturelgaz 21-22 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yerini aldı

Naturelgaz, kamu ve özel sektörden katılımcıları bir araya getirecek. 21-22 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek zirve,12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yerini aldı.

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Naturelgaz 21-22 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yerini aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 21-22 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek zirve, her sene 1500'ün üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcıyı, Türkiye ve bölge ülkelerinin kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey isimleri ile buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, zirvenin kamu ve özel sektör temsilcilerini tek çatı altında toplayarak, sektörün gelişmesine önemli bir katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"ENERJİNİN TÜM PAYDAŞLARINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYAN ZİRVE

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"Enerjinin tüm paydaşlarını tek çatı altında toplayan zirvenin sektörümüzdeki yeni yol haritalarının belirlenmesi açısından oldukça değerli buluyoruz. Enerji sektörünün tüm paydaşları tarafından beklenti ve önerilerin dile getirildiği bu etkinlik, sektörümüzün gelişmesine ve yeni iş birliklerine önemli ölçüde fırsat sağlıyor. Zirvede ele alınacak konular, sektörümüzün geleceğine ışık tutacak."

KAYNAK: AA

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