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Naz Çağla Irmak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sarp Levendoğlu'yla aşk yaşamaya başlayan Naz Çağla Irmak'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Naz Çağla Irmak kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Naz Çağla Irmak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu'na sarıldığı fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşarak aşklarını ilan eden Naz Çağla Irmak magazin gündemine bomba gibi düştü. Bunun üzerine Naz Çağla Irmak kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

31 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Naz Çağla Irmak Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Hülya Gülşen Irmak'ın kızı olan Naz Çağla Irmak dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçti.

Bizim Evin Halleri dizisi ile profesyonel kariyerine adım atmış olsa da asıl çıkışını ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kırgın Çiçekler dizisi ile sağlayan 24 yaşındaki Irmak, 2019'da vizyona giren Çakallarla Dans 5 filminde yer aldı. En son Dostoyevski'nin Tiyatro sahnesine uyarlanan eseri "Westend – Batının Sonu" oyununda yer aldı.

Naz Çağla Irmak kimdir, nereli, kaç yaşında?

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Westend - Batının Sonu / Oyuncu - 2019      

Timsah / Oyuncu - 2018

FİLM VE DİZİLERİ

Demir Kadın Neslican (Sinema Filmi 2021)

Ayak İşleri (Yasemin, TV Dizisi 2021)

Tövbeler Olsun (Aylin Necipli, TV Dizisi 2020)

Amacı Olmayan Grup (Sinema Filmi 2020)

Çakallarla Dans 5 (Leyla, Sinema Filmi 2018)

Kırgın Çiçekler (Kader, TV Dizisi 2015-2018)

Bizim Evin Halleri  (TV Dizisi 2014)

Naz Çağla Irmak kimdir, nereli, kaç yaşında?

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