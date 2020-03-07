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  3. Naz Mila iç çamaşırsız göğüs dansıyla yine nefesleri kesti!

Naz Mila iç çamaşırsız göğüs dansıyla yine nefesleri kesti!

Yaptığı dans şovlarıyla adından söz ettiren Naz Mila, sütyensiz göğüs dansıyla tekrardan gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından ''Danslarimi ozlediniz mi?'' yazarak paylaşan Mila, kıvrak hareketleriyle de izleyenlerin yüreklerini hoplattı.

Evlilik programıyla adını duyuran Naz Mila, Cesur kıyafet tercihleriyle her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu videolarından sosyal medya hesabında paylaşmaya devam eden Mila, bu sefer iç çamaşırsız yaptığı dans videosuyla görenleri kendine hayran bıraktı.

NAZ MİLA KİMDİR?

Zuhal Topal’ın sunduğu Evleneceksen gel isimli izdivaç programında gelin adayı olarak tanınan Naz Mila aslen Azerbaycan’lıdır.  Yarışma ve sonrasında sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila bir dönem Ali Ağaoğlu’nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile birlikte görüntülenmiştir. Daha önce bir kez evlenen Naz Mila’nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı vardır. 1991 yılında dünyaya gelen Naz Mila’nın burcu Koçtur.

 

Naz Mila iç çamaşırsız göğüs dansıyla yine nefesleri kesti!Naz Mila iç çamaşırsız göğüs dansıyla yine nefesleri kesti!

Naz Mila göğüs dansı ve giydiği kıyafetle gündemi salladı!Naz Mila göğüs dansı ve giydiği kıyafetle gündemi salladı!

Naz Mila göğüs dansıyla yeniden gündeme oturdu!Naz Mila göğüs dansıyla yeniden gündeme oturdu!

Naz Mila'nın göğüs dansı yürek hoplattı!Naz Mila'nın göğüs dansı yürek hoplattı!

Naz Mila evlilik programlarını ifşa ettiNaz Mila evlilik programlarını ifşa etti

 

07 Mart 2020 Cumartesi 17:19

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Naz Mila iç çamaşırsız göğüs dansıyla yine nefesleri kesti!
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