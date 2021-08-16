Nazar Gülhan kimdir, nereli? Hangi takımda oynuyordu? Kaç yaşında ve neden öldü?

Nazar Gülhan kimdir, nereli? Hangi takımda oynuyor? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan sorular arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

NAZAR GÜLHAN KİMDİR, NERELİ? HANGİ TAKIMDA OYNUYORDU?

2003 yılında doğan Nazar Gülhan, Samsunludur. Çamlıca Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımında oynamaktaydı.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Eskişehirspor’un 18 yaşındaki genç futbolcusu Selman Çiftkanatlı (18) yönetimindeki 26 AEH 323 plakalı motosiklet, Prof. Dr. Nusret Fişek Sokak da S.Ç., idaresindeki 26 EBB 106 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile kazada yaralanan Çiftkanatlı ve Çamlıca Kız Futbol takımı oyuncusu olan kız arkadaşı Nazar Gülhan Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ikiliden Nazar Gülhan hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 18 yaşında hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Çiftkanatlı’nın ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazanın ardından polis tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.