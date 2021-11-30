Nazara geldiler! Hadise ve Mehmet Dinçerler kabusu yaşadı! Trafik kazası geçiren çift hayranlarını korkuttu! Bir süredir birlikte olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden üzen haber geldi. Gözde çift tatil dönüşü trafik kazası geçirdi.

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Oyuncu Kaan Yıldırım ile ani bir kararla ayrılan şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlamıştı. LASTİK PATLADI Milliyet'in haberinee göre, Gözde çift hafta sonu tatil için Çeşme'nin yolunu tuttu. İki gün şehri gezen çift, dönüş yolunda kabus yaşadı. Mehmet Dinçerler'in kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patladı. HADİSE BAYILDI Dinçerler, direksiyon hakimiyetini kaybedince, sağa sola çarparak durabildi. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi. Çift başka araçla İstanbul'a döndü. hadisemehmet dinçerlerkaza