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Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Nazilli Belediyespor ve Büyükçekmece Tepecik Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  33. hafta maçında Nazilli Belediyespor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Nazilli İlçe - Aydın stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Nazilli Belediyespor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?

Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Nazilli Belediyespor  Büyükçekmece Tepecik Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Nazilli İlçe - Aydın

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Nazilli Belediyespor Büyükçekmece Tepecik Spor Maçının Hakemleri
Yusuf Ziya Gündüz(hakem), Suha Adıyaman(1. Yardımcı Hakem), Yahya Kemal Yurtbilir(2. Yardımcı Hakem), Turan Çakıl(dördüncü Hakem)

NAZİLLİ BELEDİYESPORNazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11
98. Hasan Çayrak, 2. Sinan Akgöl, 4. Mehmet Ersavaş, 23. Sefa Korkmaz, 10. Muhammet Ali Aydın, 53. Tamer Arıcı, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 35. Aytaç Deniz, 69. Selçuk Hakalmaz, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 74. Mert Çapar

Yedekler
92. Zekeriya Topayan, 6. Serkan Güler, 7. Burak Evren, 11. Kaan Akman, 17. Hasan Demir, 8. Ufukcan Engin, 18. İsmailcem Bako

Teknik Sorumlu
Mesut Toros

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPORBüyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
98. Furkan Uysal, 8. Yunus Yaşar, 16. Emir Güzel, 23. Selim Dedekoç, 24. Orkay Karaca, 38. Tayfun Yanar, 39. Tolunay Kansız, 54. Umut Kerem Ayar, 29. Koray Koçaslan, 61. Oğuzhan Acar, 74. Osman Hanoğlu

Yedekler
33. Faik Eren Çelik, 4. Hakan Hicabi Uslu, 14. Yasin Maçaoğlu, 55. Samet Mehmet Dilaver, 48. Eren Lütfi, 75. Doğan Can Ayaz, 81. Emirhan Aydın

Teknik Sorumlu
Enver Şen

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor31188560336227
2Nazilli Belediyespor31186762296033
3Fethiyespor31167853275526
4Yomraspor311311742325010
5Mardin Fosfat Spor31121273830488
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar31111373835463
8Darıca Gençlerbirliği31101382825433
9Büyükçekmece Tepecikspor3110111046364110
10Ceyhanspor3111812476541-18
11Ağrı 1970 Spor3110912253839-13
12Kahta 02 Spor31714103636350
13Karaman Belediyespor3171311353934-4
14Çengelköyspor A.Ş.3181013333834-5
15Tekirdağspor3261214415430-13
16Tokatspor316718226125-39
17Yozgatspor 1959 FK314720285219-24

Fikstür

25.04.2021Yozgatspor 1959 FK6-0Tekirdağspor
25.04.2021Tokatspor1-5Ceyhanspor
25.04.2021Nazilli Belediyespor2-0Büyükçekmece Tepecikspor
25.04.2021Çengelköyspor A.Ş.0-1Yomraspor
25.04.2021Belediye Kütahyaspor1-1Mardin BŞ. Başakspor
25.04.2021Ağrı 1970 Spor0-0Fethiyespor
25.04.2021Halide Edip Adıvar1-1Kahta 02 Spor
25.04.2021Darıca Gençlerbirliği0-1Karaman Belediyespor

 

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