Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Nazilli Belediyespor ve Büyükçekmece Tepecik Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Nazilli Belediyespor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Nazilli İlçe - Aydın stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Nazilli Belediyespor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne? Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Nazilli Belediyespor Büyükçekmece Tepecik Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Nazilli İlçe - Aydın



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Nazilli Belediyespor Büyükçekmece Tepecik Spor Maçının Hakemleri

Yusuf Ziya Gündüz(hakem), Suha Adıyaman(1. Yardımcı Hakem), Yahya Kemal Yurtbilir(2. Yardımcı Hakem), Turan Çakıl(dördüncü Hakem)

Nazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11

98. Hasan Çayrak, 2. Sinan Akgöl, 4. Mehmet Ersavaş, 23. Sefa Korkmaz, 10. Muhammet Ali Aydın, 53. Tamer Arıcı, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 35. Aytaç Deniz, 69. Selçuk Hakalmaz, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 74. Mert Çapar



Yedekler

92. Zekeriya Topayan, 6. Serkan Güler, 7. Burak Evren, 11. Kaan Akman, 17. Hasan Demir, 8. Ufukcan Engin, 18. İsmailcem Bako



Teknik Sorumlu

Mesut Toros



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Büyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11

98. Furkan Uysal, 8. Yunus Yaşar, 16. Emir Güzel, 23. Selim Dedekoç, 24. Orkay Karaca, 38. Tayfun Yanar, 39. Tolunay Kansız, 54. Umut Kerem Ayar, 29. Koray Koçaslan, 61. Oğuzhan Acar, 74. Osman Hanoğlu



Yedekler

33. Faik Eren Çelik, 4. Hakan Hicabi Uslu, 14. Yasin Maçaoğlu, 55. Samet Mehmet Dilaver, 48. Eren Lütfi, 75. Doğan Can Ayaz, 81. Emirhan Aydın



Teknik Sorumlu

Enver Şen



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 31 18 8 5 60 33 62 27 2 Nazilli Belediyespor 31 18 6 7 62 29 60 33 3 Fethiyespor 31 16 7 8 53 27 55 26 4 Yomraspor 31 13 11 7 42 32 50 10 5 Mardin Fosfat Spor 31 12 12 7 38 30 48 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 31 11 13 7 38 35 46 3 8 Darıca Gençlerbirliği 31 10 13 8 28 25 43 3 9 Büyükçekmece Tepecikspor 31 10 11 10 46 36 41 10 10 Ceyhanspor 31 11 8 12 47 65 41 -18 11 Ağrı 1970 Spor 31 10 9 12 25 38 39 -13 12 Kahta 02 Spor 31 7 14 10 36 36 35 0 13 Karaman Belediyespor 31 7 13 11 35 39 34 -4 14 Çengelköyspor A.Ş. 31 8 10 13 33 38 34 -5 15 Tekirdağspor 32 6 12 14 41 54 30 -13 16 Tokatspor 31 6 7 18 22 61 25 -39 17 Yozgatspor 1959 FK 31 4 7 20 28 52 19 -24

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