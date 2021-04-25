Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Nazilli Belediyespor ve Büyükçekmece Tepecik Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Nazilli Belediyespor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Nazilli İlçe - Aydın stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Nazilli Belediyespor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?
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Nazilli Belediyespor Büyükçekmece Tepecik Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Nazilli İlçe - Aydın
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Nazilli Belediyespor Büyükçekmece Tepecik Spor Maçının Hakemleri
Yusuf Ziya Gündüz(hakem), Suha Adıyaman(1. Yardımcı Hakem), Yahya Kemal Yurtbilir(2. Yardımcı Hakem), Turan Çakıl(dördüncü Hakem)
Nazilli Belediyespor İlk 11
98. Hasan Çayrak, 2. Sinan Akgöl, 4. Mehmet Ersavaş, 23. Sefa Korkmaz, 10. Muhammet Ali Aydın, 53. Tamer Arıcı, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 35. Aytaç Deniz, 69. Selçuk Hakalmaz, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 74. Mert Çapar
Yedekler
92. Zekeriya Topayan, 6. Serkan Güler, 7. Burak Evren, 11. Kaan Akman, 17. Hasan Demir, 8. Ufukcan Engin, 18. İsmailcem Bako
Teknik Sorumlu
Mesut Toros
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
98. Furkan Uysal, 8. Yunus Yaşar, 16. Emir Güzel, 23. Selim Dedekoç, 24. Orkay Karaca, 38. Tayfun Yanar, 39. Tolunay Kansız, 54. Umut Kerem Ayar, 29. Koray Koçaslan, 61. Oğuzhan Acar, 74. Osman Hanoğlu
Yedekler
33. Faik Eren Çelik, 4. Hakan Hicabi Uslu, 14. Yasin Maçaoğlu, 55. Samet Mehmet Dilaver, 48. Eren Lütfi, 75. Doğan Can Ayaz, 81. Emirhan Aydın
Teknik Sorumlu
Enver Şen
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|31
|18
|8
|5
|60
|33
|62
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|31
|18
|6
|7
|62
|29
|60
|33
|3
|Fethiyespor
|31
|16
|7
|8
|53
|27
|55
|26
|4
|Yomraspor
|31
|13
|11
|7
|42
|32
|50
|10
|5
|Mardin Fosfat Spor
|31
|12
|12
|7
|38
|30
|48
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|31
|11
|13
|7
|38
|35
|46
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|31
|10
|13
|8
|28
|25
|43
|3
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|31
|10
|11
|10
|46
|36
|41
|10
|10
|Ceyhanspor
|31
|11
|8
|12
|47
|65
|41
|-18
|11
|Ağrı 1970 Spor
|31
|10
|9
|12
|25
|38
|39
|-13
|12
|Kahta 02 Spor
|31
|7
|14
|10
|36
|36
|35
|0
|13
|Karaman Belediyespor
|31
|7
|13
|11
|35
|39
|34
|-4
|14
|Çengelköyspor A.Ş.
|31
|8
|10
|13
|33
|38
|34
|-5
|15
|Tekirdağspor
|32
|6
|12
|14
|41
|54
|30
|-13
|16
|Tokatspor
|31
|6
|7
|18
|22
|61
|25
|-39
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|31
|4
|7
|20
|28
|52
|19
|-24
Fikstür
|25.04.2021
|Yozgatspor 1959 FK
|6-0
|Tekirdağspor
|25.04.2021
|Tokatspor
|1-5
|Ceyhanspor
|25.04.2021
|Nazilli Belediyespor
|2-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|25.04.2021
|Çengelköyspor A.Ş.
|0-1
|Yomraspor
|25.04.2021
|Belediye Kütahyaspor
|1-1
|Mardin BŞ. Başakspor
|25.04.2021
|Ağrı 1970 Spor
|0-0
|Fethiyespor
|25.04.2021
|Halide Edip Adıvar
|1-1
|Kahta 02 Spor
|25.04.2021
|Darıca Gençlerbirliği
|0-1
|Karaman Belediyespor