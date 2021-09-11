Nazilli Belediyespor –Pazarspor Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Nazilli Belediyespor – Pazarspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Nazilli Belediyespor – Pazarspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Nazilli Belediyespor – Pazarspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Nazilli Belediyespor – Pazarspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 16:30 itibari ile başlayacaktır.

Nazilli Belediyespor – Pazarspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Nazilli Belediyespor – Pazarspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Nazilli Belediyespor – Pazarspor Puan Durumu

Ev sahibi Nazilli Belediyespor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 3. sırada kendisine yer buldu Rakip Pazarspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 19. sırada kendisine yer buldu

Nazilli Belediyespor – Pazarspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) BURAK AKDAĞ düdük çalacak

Nazilli Belediyespor – Pazarspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Nazilli Belediyespor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 3 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 2 averajı bulunuyor Pazarspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 0 gol atıp kalesinde 3 gol gördü ve -3 averajı bulunuyor