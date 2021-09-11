Nazilli Belediyespor –Pazarspor Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?
TFF 2.lig Beyaz Grupta Nazilli Belediyespor takımı ile Pazarspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi ve takip etmek isteyen izleyiciler Nazilli Belediyespor –Pazarspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.
Nazilli Belediyespor – Pazarspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Nazilli Belediyespor – Pazarspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.
Nazilli Belediyespor – Pazarspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
Nazilli Belediyespor – Pazarspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 16:30 itibari ile başlayacaktır.
Nazilli Belediyespor – Pazarspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip
Nazilli Belediyespor – Pazarspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.
Nazilli Belediyespor – Pazarspor Puan Durumu
Ev sahibi Nazilli Belediyespor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 3. sırada kendisine yer buldu Rakip Pazarspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 19. sırada kendisine yer buldu
Nazilli Belediyespor – Pazarspor Maçının Hakemi
Karşılaşmada (H) BURAK AKDAĞ düdük çalacak
Nazilli Belediyespor – Pazarspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları
Nazilli Belediyespor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 3 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 2 averajı bulunuyor Pazarspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 0 gol atıp kalesinde 3 gol gördü ve -3 averajı bulunuyor