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Nazilli Belediyespor –Pazarspor Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

TFF 2.lig Beyaz Grupta Nazilli Belediyespor takımı ile Pazarspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi ve takip etmek isteyen izleyiciler Nazilli Belediyespor –Pazarspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.

Nazilli Belediyespor –Pazarspor Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Nazilli BelediyesporPazarspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Nazilli Belediyespor – Pazarspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Nazilli Belediyespor – Pazarspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Nazilli Belediyespor – Pazarspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 16:30 itibari ile başlayacaktır.

Nazilli Belediyespor – Pazarspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Nazilli Belediyespor – Pazarspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Nazilli Belediyespor – Pazarspor Puan Durumu

Ev sahibi Nazilli Belediyespor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 3. sırada kendisine yer buldu Rakip Pazarspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 19. sırada kendisine yer buldu

Nazilli Belediyespor – Pazarspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) BURAK AKDAĞ düdük çalacak

Nazilli Belediyespor – Pazarspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Nazilli Belediyespor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 3 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 2 averajı bulunuyor Pazarspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 0 gol atıp kalesinde 3 gol gördü ve -3 averajı bulunuyor

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