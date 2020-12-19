BeinSports spikeri Nazlı Canyurt'un biyografisi merak ediliyor. Canyurt'un Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ı "x hoca" olarak söylemesi üzerine internet kullanıcıları Nazlı Canyurt kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne dedi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

NAZLI CANYURT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Nazlı Canyurt, 28 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Bahariye ilköğretim okulunda tamamlayan Canyurt liseyi, Bostancı Lisesi'nde bitirdi. Üniversite eğitimini Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Fakültesi'nde tamamlayan Canyurt'un çok sevdiği iş olarak habercilik ve televizyonculuğa girişi de üniversite son sınıfta oldu.

Üniversitenin son senesinde NTV Spor'da staj yapan Nazlı Canyurt sonrasında altı ay Londra'da yabancı dil ve Sports Management eğitimi aldı. Aldığı eğitimlerin ardından Kanal Türk'te muhabir olarak calışmaya başladı. Ardından da aynı medya grubunun haber kanalı olan Bugün Tv'de spor spikerliğine başladı. Spor bültenlerinin yanı sıra her hafta pazar günleri Tolga Becer ile birlikte Canlı Gol programını da hazırlayıp sundu. Nazlı Canyurt 1 Eylül 2011'de Beın Sports kanalında çalışmaya başladı.

Nazlı Canyurt, Beın Sports'da spor bültenleri sunmaktadır. Nazlı Canyurt bu işe olan sevgisi, başarısı ve özgünlüğünün yanı sıra ışıltısı ve güzelliği ile de dikkat çekmektedir.

NAZLI CANYURT NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Karagümrük maçında kırmızı kart görmesi üzerine yorum yapan Nazlı Canyurt," 90 dakika hakemi boğmuş boğmuş x hoca( Sergen Yalçın kast ediyor ) " dedi.