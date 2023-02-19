Nazmi Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? İnşaat mühendisleri derneği başkanı Nazmi Şahin'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İnşaat mühendisleri derneği başkanı Nazmi Şahin bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Nazmi Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Nazmi Şahin'in hayat biyografisi.

NAZMİ ŞEN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Nazmi Şahin,1971 Yılında Çorum ‘ Un Alaca Ilçesinde Doğdu. İlköğretimini Ve Liseyi Ankara’ Da Bitirdi. 1997 Yılında Yakın Doğu Üniversitesi ( NEU ) İnşaat Mühendisliği Bölümünden Mezun Oldu. 1997-1999 Yılarında Lukoil Firmasıyla Yurt Dışına Giderek KOGALİM HEATLINE Projesi Ve NEFTBANK Projelerini Tamamladı Ve Iş Bitirme Belgesi Aldı. 1999 Yılında Merkezi Ankara Olan H.N.E. Proje Mühendislik Inşaat Firmasını Kurup Proje Ve Müteahhitlik Sektöründe Hizmet Vermeye Başladı. 2010 Yılında Tunam Yapı Denetim Şirketini Kurarak Yapı Denetim Alanında Faliyetlerde Bulundu. Yurt Içi Ve Yurt Dışında Bir Çok Projeye Imza Atmıştır. 2001 Yılında Yapı Denetim Üzerine Kitap Yazmıştır. Ankara Tcaret Odası Mecis Üyesi, TOBB Yoikk Çevre Imar Komisyonu Başkan Yardımcısı, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Görevleri Devam Etmektedir. İngilizce Ve Rusça Bilen Nazmi ŞAHİN Evli Ve Iki Çocuk Babasıdır.

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NAZMİ ŞEN'İN EĞİTİMİ

1978 - 1983 : Faik Erbağ İlkokulu

1984 - 1990 : İncirli Lisesi

1990 – 1993 : Gazi Üniversitesi - İnşaat Bölümü

1994 – 1999 : Yakın Doğu Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği

Yabancı Dil

İngilizce : Orta Seviyede Yazma Ve Konuşma Becerileri

Rusça : İleri Seviyede Yazma Ve Konuşma Becerileri

Bilgisayar Yeterliliği

Microsoft Office Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint

Programlar AutoCad, Probina

İş Deneyimi

1999 – 2000 LUKOIL (RUSYA)

Proje 1 KOGALIM HEATLINE

Proje 2 NEFTBANK

2000 – 2010 HNE Proje Mühendislik Müşavirlik İnşaat Ltd. Şti.

2010 – 2019 Tunam Yapı Denetim - Nace A.Ş.

Aldığı Görevler

2006 -2007 Yılında AKYURT İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Olmuştur

2007 -2008 Yılında AKYURT İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Olmuştur

2007- 2008 Yılında BİM-FED Yönetim Kurulu Üyeliği Ve Teknik Araştırma Ve Geliştirme Komisyon Başkanı Olmuş Görevi Devam Etmektedir

2008 Yılında AKYURT İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Olmuştur

2008 – 2009 Yılı Da AKYURT Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Olmuştur

2008-2010 Yılında BİM-FED Genel Başkan Yardımcısı Olmuştur

2008-2009 Yılında ANKARA TİCARET ODASI 51. Komite Başkan Yardımcısı Olmuştur

2009 – 2010 Yılında AKYURT Kent Konseyi Genel Sekreteri Olmuştur

2010 Yılında TOBB İnşaat Yapımcılar Meclisi Üyesi Olmuştur

2011 – 2012 Yılında YDKB Ankara Şube Başkanı Olmuştur

2012 – 2012 Yılında YDKB Ankara Şube Başkanlığından Kendi Isteğiyle Ayrılmıştır.

2012 -2013 Yılında Birleşmiş Milletler Projesinde Takım Lideri Olarak Görev Almışdir.

2012 – 2013 Yılında IMKON Yönetim Kurulu Üyesi Olmuşdur.

2013 – 2014 Yılında YDDMD Genel Başkanı Olmuştur

2013 - 2014 Yılında UNDP Birleşmiş Milletler Projesinde TAKIM LİDERİ Olmustur.

2013 - 2014 Yılında TOBB / YOIKK Başakan Yardımcısı Olmuştur

2018 - 2022 Yılında ATO Meclis Üyesi

2019 - 2020 Yılnda Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurul Üyesi

2020 - 2021 Yılında Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurul Üyesi

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NAZMİ ŞEN'İN BAŞARI ÖDÜLLERİ

11 Mayıs 1998 – Rusya Kog Heatline Başarı Ödülü

26 Kasım 1998 – Rusya Neftbank Çatı Başarı Ödülü

22 Nisan 2001 - Hacettepe Üniversitesi Temel Ve Teknik Analiz Uygulamaları Başarı Sertifikası

17 Haziran 2003 – Televizyon Binası Projesi Yarışması Üçüncüsü

20 Eylül 2004 - Akyurt Belediyesi Yap. Den. Teşekkür Belgesi

09 Ağustos 2007 – Ankara Emniyet Teşkilatı Teşekkür Plaketi

12 Ekim 2008 – Akyurt Ilçe Mili Eğitim Müdürlüğü Teşekkür Plaketi

06 Mayıs 2014 - Yakın Dogu Üniversitesi Teşekkür Pilaketi

16 Haziran 2014 - UNDP Teşekkür Pilaketi

04 Kasım 2015 - Samsun Belediyesi Teşekkür Belgesi

NAZMİ ŞEN'İN EĞİTİM ÇALIŞMALARI

İZODER Isı , Ses Ve Su Yalıtımları Eğitim Program

İnşaat Ekonomisi Portföy Eğitim Programı

Betonarme Statik Uygulamaları Eğitim Programı

Hakediş Eğitim Programı

Yayınları & Yazıları

Yapı Denetim Kitabı 5. Baskı, 2007

Hürriyet Gazetesi Yazısı, 2007, 2009

Usta Dergisi Yazıları 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Sabah Gazetesi Yazısı, 2008

İntes Dergisi, 2008

Dünya Gazetesi, 2009

Mavi Ay Dergisi Yazısı 2010, 2011

Flaşh Gazetesi,2010

Asansör Dergisi, 2010

Vatan Gazetesi, 2011

Başkent Gazetesi, 2011

Yapı Denetim Dergisi Yazısı, 2012

Asansör Dergisi, 2012

Hürriyet Gazetesi, 2012

Dünya Gazetesi, 2012

Ekspertiz Dergisi, 2012

Yapı Denetim Ekspersiz Dergisi 2013

Usta Dergisi 2013

Asansör Dergisi 2013

Hurriyet Gazetesi 2013

Yapı Denetim Gazetesi 2014

Yapı Denetim Dergisi 2014

Usta Dergisi 2014

Asansör Dergisi 2014

Yapı Denetim Gazetesi 2014