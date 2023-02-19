Nazmi Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? İnşaat mühendisleri derneği başkanı Nazmi Şahin'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İnşaat mühendisleri derneği başkanı Nazmi Şahin bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Nazmi Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Nazmi Şahin'in hayat biyografisi.
NAZMİ ŞEN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ
Nazmi Şahin,1971 Yılında Çorum ‘ Un Alaca Ilçesinde Doğdu. İlköğretimini Ve Liseyi Ankara’ Da Bitirdi. 1997 Yılında Yakın Doğu Üniversitesi ( NEU ) İnşaat Mühendisliği Bölümünden Mezun Oldu. 1997-1999 Yılarında Lukoil Firmasıyla Yurt Dışına Giderek KOGALİM HEATLINE Projesi Ve NEFTBANK Projelerini Tamamladı Ve Iş Bitirme Belgesi Aldı. 1999 Yılında Merkezi Ankara Olan H.N.E. Proje Mühendislik Inşaat Firmasını Kurup Proje Ve Müteahhitlik Sektöründe Hizmet Vermeye Başladı. 2010 Yılında Tunam Yapı Denetim Şirketini Kurarak Yapı Denetim Alanında Faliyetlerde Bulundu. Yurt Içi Ve Yurt Dışında Bir Çok Projeye Imza Atmıştır. 2001 Yılında Yapı Denetim Üzerine Kitap Yazmıştır. Ankara Tcaret Odası Mecis Üyesi, TOBB Yoikk Çevre Imar Komisyonu Başkan Yardımcısı, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Görevleri Devam Etmektedir. İngilizce Ve Rusça Bilen Nazmi ŞAHİN Evli Ve Iki Çocuk Babasıdır.
NAZMİ ŞEN'İN EĞİTİMİ
1978 - 1983 : Faik Erbağ İlkokulu
1984 - 1990 : İncirli Lisesi
1990 – 1993 : Gazi Üniversitesi - İnşaat Bölümü
1994 – 1999 : Yakın Doğu Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği
Yabancı Dil
İngilizce : Orta Seviyede Yazma Ve Konuşma Becerileri
Rusça : İleri Seviyede Yazma Ve Konuşma Becerileri
Bilgisayar Yeterliliği
Microsoft Office Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint
Programlar AutoCad, Probina
İş Deneyimi
1999 – 2000 LUKOIL (RUSYA)
Proje 1 KOGALIM HEATLINE
Proje 2 NEFTBANK
2000 – 2010 HNE Proje Mühendislik Müşavirlik İnşaat Ltd. Şti.
2010 – 2019 Tunam Yapı Denetim - Nace A.Ş.
Aldığı Görevler
2006 -2007 Yılında AKYURT İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Olmuştur
2007 -2008 Yılında AKYURT İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Olmuştur
2007- 2008 Yılında BİM-FED Yönetim Kurulu Üyeliği Ve Teknik Araştırma Ve Geliştirme Komisyon Başkanı Olmuş Görevi Devam Etmektedir
2008 Yılında AKYURT İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Olmuştur
2008 – 2009 Yılı Da AKYURT Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Olmuştur
2008-2010 Yılında BİM-FED Genel Başkan Yardımcısı Olmuştur
2008-2009 Yılında ANKARA TİCARET ODASI 51. Komite Başkan Yardımcısı Olmuştur
2009 – 2010 Yılında AKYURT Kent Konseyi Genel Sekreteri Olmuştur
2010 Yılında TOBB İnşaat Yapımcılar Meclisi Üyesi Olmuştur
2011 – 2012 Yılında YDKB Ankara Şube Başkanı Olmuştur
2012 – 2012 Yılında YDKB Ankara Şube Başkanlığından Kendi Isteğiyle Ayrılmıştır.
2012 -2013 Yılında Birleşmiş Milletler Projesinde Takım Lideri Olarak Görev Almışdir.
2012 – 2013 Yılında IMKON Yönetim Kurulu Üyesi Olmuşdur.
2013 – 2014 Yılında YDDMD Genel Başkanı Olmuştur
2013 - 2014 Yılında UNDP Birleşmiş Milletler Projesinde TAKIM LİDERİ Olmustur.
2013 - 2014 Yılında TOBB / YOIKK Başakan Yardımcısı Olmuştur
2018 - 2022 Yılında ATO Meclis Üyesi
2019 - 2020 Yılnda Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurul Üyesi
2020 - 2021 Yılında Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurul Üyesi
NAZMİ ŞEN'İN BAŞARI ÖDÜLLERİ
11 Mayıs 1998 – Rusya Kog Heatline Başarı Ödülü
26 Kasım 1998 – Rusya Neftbank Çatı Başarı Ödülü
22 Nisan 2001 - Hacettepe Üniversitesi Temel Ve Teknik Analiz Uygulamaları Başarı Sertifikası
17 Haziran 2003 – Televizyon Binası Projesi Yarışması Üçüncüsü
20 Eylül 2004 - Akyurt Belediyesi Yap. Den. Teşekkür Belgesi
09 Ağustos 2007 – Ankara Emniyet Teşkilatı Teşekkür Plaketi
12 Ekim 2008 – Akyurt Ilçe Mili Eğitim Müdürlüğü Teşekkür Plaketi
06 Mayıs 2014 - Yakın Dogu Üniversitesi Teşekkür Pilaketi
16 Haziran 2014 - UNDP Teşekkür Pilaketi
04 Kasım 2015 - Samsun Belediyesi Teşekkür Belgesi
NAZMİ ŞEN'İN EĞİTİM ÇALIŞMALARI
İZODER Isı , Ses Ve Su Yalıtımları Eğitim Program
İnşaat Ekonomisi Portföy Eğitim Programı
Betonarme Statik Uygulamaları Eğitim Programı
Hakediş Eğitim Programı
Yayınları & Yazıları
Yapı Denetim Kitabı 5. Baskı, 2007
Hürriyet Gazetesi Yazısı, 2007, 2009
Usta Dergisi Yazıları 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Sabah Gazetesi Yazısı, 2008
İntes Dergisi, 2008
Dünya Gazetesi, 2009
Mavi Ay Dergisi Yazısı 2010, 2011
Flaşh Gazetesi,2010
Asansör Dergisi, 2010
Vatan Gazetesi, 2011
Başkent Gazetesi, 2011
Yapı Denetim Dergisi Yazısı, 2012
Asansör Dergisi, 2012
Hürriyet Gazetesi, 2012
Dünya Gazetesi, 2012
Ekspertiz Dergisi, 2012
Yapı Denetim Ekspersiz Dergisi 2013
Usta Dergisi 2013
Asansör Dergisi 2013
Hurriyet Gazetesi 2013
Yapı Denetim Gazetesi 2014
Yapı Denetim Dergisi 2014
Usta Dergisi 2014
Asansör Dergisi 2014
Yapı Denetim Gazetesi 2014