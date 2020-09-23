NBA finalinde Denver, Lakers'ın seriyi 3-0'a getirmesine izin vermedi!

NBA Batı Konferansında final heyecanı devam ediyor. Denver Nuggets ve Los Angeles Lakers arasında oynanan final serisinde Denver, Lakers'ı son maçta yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Lakers'ı konuk eden Nuggets'ın galibiyetinde Jamal Murray, 28 sayı ve 12 asistlik istatistikleriyle galibiyetin mimarı oldu.

Nuggets, son çeyrekte neredeyse 20 sayılık üstünlüğü kaybedecek seviyeye gelmesine karşın; rakibin maçı kazanıp seriyi 3-0 yapmasını engelledi. Denver Nuggets, bu sezon 2 kez 3-1'den gelip konferans finaline çıktı. Ancak NBA'de şimdiye kadar hiçbir takım seride 3-0 geri düştükten sonra kazanamamıştı.

Denver'ın galibiyetinde önemli rol oynayan bir başka isim Jerami Grant oldu. Play-off'lar kariyer rekoru kıran Denver forveti, maçı 26 sayıyla tamamladı. Nikoka Jokic ise 22 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı yaptı.

LEBRON JAMES'İN ÜSTÜN PERFORMANSI YETMEDİ

Son 10 yılda ilk kez konferans finaline çıkan ve ilk 2 maçını kazanan Los Angeles Lakers'a LeBron James'in 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntluk performansı yetmedi. Lakers'a 2. maçın son anında galibiyeti taşıyan 3'lüğü atan Anthony Davis ise 27 sayılık bir istatistiğe imza attı. Seride 4 maç Perşembe günü sabaha karşı oynanacak.