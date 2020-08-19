NBA'de Lakers ve Bucks, play-off'lara yenilgi ile başladı!

NBA'de Play-off ilk turunda Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers'ı 100-93, Orlando Magic ise Milwaukee Bucks'ı 122-110 yenerek serilerinde 1-0 öne geçti. Bu sonuçlarla kendi konferanslarını lider bitiren, Lakers ve Bucks play-off mücadelelerine yenilgi ile başlamış oldu.

4 maçla devam eden NBA play-off'ları, Portland Trail Blazers, Batı Konferansı lideri Lakers'ı, 100-93 yenerek play-off serisinde 1-0 öne geçti.

Trail Blazers'ta yıldızlaşan Damian Lillard 34 sayı attı. Galibiyette büyük katkısı olan diğer isimler ise, 21 sayıyla CJ McCollum, 16 sayıyla Jusuf Nurkic oldu.

LeBron James'in 23 sayı, 17 ribaunt, 16 asistle "triple double" performansı ve Anthony Davis'in 28 sayı, 11 ribauntluk katkısı Lakers'ın mağlubiyetini önleyemedi.

MAGİC, BUCKS'I MAĞLUP ETTİ

Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara giren Orlando Magic, konferans birincisi Milwaukee Bucks'ı 122-110 yendi.

İlk tur serisinde 1-0 üstünlük yakalayan Magic'te Nikola Vucevic 35, Terrence Ross 18, Gary Clark ve Markelle Fultz 15'er sayıyla oynadı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın sakatlığı nedeniyle forma giymediği mücadelede Bucks adına Giannis Antetokounmpo 31, George Hill 16, Eric Bledsoe 15 sayı kaydetti.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 123-108 (1-0)

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 93-100 (0-1)

Milwaukee Bucks-Orlando Magic:110-122 (0-1)

Indiana Pacers-Miami Heat: 101-113 (0-1)