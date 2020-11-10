Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2020-2021 sezonunun 22 Aralık Salı günü başlayacağı duyuruldu.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile yeni sezonun başlangıç tarihi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, NBA'de 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta start alacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak.

Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım, oyuncu sözleşmeleri ise 22 Kasım'dan itibaren yapılabilecek.

NBA'de basketbolcuların tavan ücreti ise bu sezon 109,14 milyon dolar olacak.

Alınan kararlar şöyle:

Her takım 72 maç oynayacak. Sezonun tamamı ve yayın programı ilerleyen zamanda açıklanacak.

Taraflar basketbolla ilgili gelir dağılımı ile ilgili yeni bir sistem kullanacak. Oyuncu tazminatı, herhangi sezonda belirlenen payı aşması durumunda standart yüzde 10'luk emanetin ötesinde gerekli maaş indirimleri o sezona ve sonraki iki sezona yayılacak.

Her sezonda maksimum maaş indirimi en fazla yüzde 20 olabilecek.

Maaş sınırı 109.15 milyon Dolar'da ve Vergi Oranı 132.627 milyon Dolar olacak. Bir sonraki sezondaki NBA Toplu İş Sözleşmesi'nde, En yüksek maaş ve Vergi Oranı en az yüzde 3 ve en fazla yüzde 10 olabilecek.

Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım'da başlayacak, imzalar 22 Kasım 12.01'den itibaren atılmaya başlanacak.

İlk etapta ocak ayında başlaması planlanan NBA, 22 Aralık'ta başlarsa Noel dönemi maçları ve temmuz ayındaki Yaz Olimpiyatları öncesinde bitecek sezon ile 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında bir gelir sağlanması planlanıyor.