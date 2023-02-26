Ndabayithethwa Ndlondlo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ndabayithethwa Ndlondlo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ndabayithethwa Ndlondlo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ndabayithethwa Ndlondlo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ndabayithethwa Ndlondlo 28 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,61 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Ndabayithethwa Phillip Ndlondlo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ndabayithethwa Ndlondlo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ndabayithethwa Ndlondlo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ndabayithethwa Ndlondlo'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ndabayithethwa Ndlondlo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/phillip_ndlondlo?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Ndabayithethwa Ndlondlo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ndabayithethwa Ndlondlo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Ndabayithethwa Ndlondlo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ndabayithethwa Ndlondlo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AmaZulu FC

6 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Tshakhuma

22 Eylül 2022 yılında Orlando Pirates

Ndabayithethwa Ndlondlo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ndabayithethwa Ndlondlo şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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