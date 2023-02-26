Ndumiso Mabena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ndumiso Mabena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ndumiso Mabena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ndumiso Mabena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ndumiso Mabena 19 Mayıs 1987 tarihinde Groblersdal, Mpumalanga şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ndumiso Mabena Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ndumiso Mabena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ndumiso Mabena'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ndumiso Mabena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ndumiso Mabena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ndumiso Mabena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ndumiso Mabena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Winners Park FC

1 Temmuz 2009 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2014 yılında Platinum Stars

19 Temmuz 2017 yılında Bloem. Celtic

21 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Orlando Pirates

Ndumiso Mabena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ndumiso Mabena şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.