Ne Ararsan O Burçta Var! İşte Zeka ve Eğlence Dolu O Burç ve İlginç Özellikleri!

Burçlara inanmıyorsanız yakınınızdaki kişileri iyi takip edin. Çünkü aslında herkes kendi burcunun tüm özelliklerini sizlere yansıtmakta. Sadece onlara bakın ve görün. Akılcı ve sezgisel olarak bir hayli dikkat çeken kova burcu insanları eğlenceli tavırları ile de öne çıkıyor.

Kova Burcu Kişisel Özellikleri

Kova denince akla ilk olarak "ben biliyorum" cümlesi gelir. Kesinlikle onlar çok iyi bir "ben biliyorumcu"durlar. Biraz inatçı ve sabit fikirli olsalar dahi yanlarındaki herkese verdikleri enerji onların vazgeçilmez olmalarındaki en önemli sebeptir. Zeki, yüksek sezgiye sahip, anın ötesini gören ve yaşayan kişiler olan kova burçları çevrelerinde sevecen tavırları ile tanınırlar. Eşitlikten yana olan kova burcu insanları için cinsiyet, ırk vb. durumlar çokta önemli değildir.

Kova Burcu Fiziksel Özellikleri

Genellikle kova burcu insanı orta ve uzun boylu bir yapıya sahiptir. Düzgün bir bedenleri vardır ve iletişimleri oldukça iyidir. Açık renk saçlar ve koyu renk gözler onların öne çıkan özellikleri arasındadır. Ayrıca kova kadınları da bir hayli güzel olurlar.

Kova kadınları ve erkekleri kendilerine bir hayli bakarlar. Bakımlıdırlar. Bir hastalığa yakalandıklarında illa doktora gitmeleri gerekmez çünkü ilginç bir şekilde o hastalık durduk yere kaybolabilir.