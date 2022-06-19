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  3. Ne denediyseler başaramadılar! Kanala düşen köpeği kurtarmaya çalışan gençlerin gayreti, güvenlik kameralarına yansıdı

Ne denediyseler başaramadılar! Kanala düşen köpeği kurtarmaya çalışan gençlerin gayreti, güvenlik kameralarına yansıdı

Mersin Tarsus'ta, kanala düşen köpeği kurtarmaya çalışan gençler, dakikalarca uğraştı. Gençlerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan köpek, başkalarının uğraşları sonucu kanaldan çıkarıldı.

Olay Tarsus'un Paşalar Sekisi'nde gerçekleşti. Sulama kanalına düşen köpek, yakınlardaki çay bahçesinde bulunan Cihan Yalçın, Murat Kaya, Murat Bilgi ve Fevzi Çolbantay'ın dikkatini çekti. Köpeği kurtarmak için seferber olan gençler, ellerinden geleni yaptılar fakat başarılı olamadılar. Gençlerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan köpek, başkalarının uğraşları sonucu kanaldan çıkarıldı. 

Ne denediyseler başaramadılar! Kanala düşen köpeği kurtarmaya çalışan gençlerin gayreti, güvenlik kameralarına yansıdı

BİRBİRLERİNİ TUTARAK YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR

Köpeği kurtarmak için farklı yollar deneyen gençler, suda giden köpeği yakalayabilmek için birbirlerine tutundular. Birbirlerine tutunarak köpeği yakalamaya çalışan gençlerin dengesini kaybetmesi üzerine başarısız oldular. Köpek suda 500 metre ilerledikten sonra başkaları tarafından kurtarıldı.

Ne denediyseler başaramadılar! Kanala düşen köpeği kurtarmaya çalışan gençlerin gayreti, güvenlik kameralarına yansıdı

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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