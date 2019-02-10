Ne ekersen onu biçersin ne demek? Ne anlama geliyor?

Ne ekersen onu biçersin ne demek, ne anlama gelir? "Ne ekersen onu biçersin" atasözünde asıl anlatılmak istenen nedir? Ne ekersen onu biçersin demek; nasıl davranırsan karşılığında onu görürsün. İyilik edersen iyilik bulur, kötülük edersen ile kötülük bulursun anlamına gelir.

NE EKERSEN ONU BİÇERSİN NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Dünyada her şey karşılıklıdır. İyiliğe karşı iyilik; kötülüğe karşı da kötülük görmek alışılagelmiş bir tutumdur. Kişilerin niyetleri karşısındakileri de etkiler. Birisine kötülük yapan kişi, er veya geç bunun karşılığını görür. Davranışlarıyla çevresindekileri tedirgin eden insanlar bir gün mutlaka hak ettikleri cezayı görürler. Kişiler ne türlü kötü haller ile karşılaşırsa karşılaşsınlar, sebepleri mutlaka kendilerinde aranmalıdır.Genellikle yaptıklarının cezasını çeken kişiler hakkında veya iyi davranışları teşvik için söylenir.Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün. Birine kötülük yapan ondan kötülük, iyilik yapan da iyilik görür. Kişiler çevrelerine nasıl davranırlarsa öyle cevap alırlar. İyilik yapanlar iyilik, kötülük yapanlar kötülük görür. İnsan bir iyilikle veya kötülükle karşılaştığında bunun sebebini kendisinde aramalıdır.

NE EKERSEN ONU BİÇERSİN KISACA NE DEMEK

"Bir birey çevresindeki insanlara nasıl davranırsa aynı davranışlardan karşılık görür" anlamında bir atasözüdür.

"İyilik yaparsan iyilik bulursun, kötülük yaparsan kötülük bulursun" anlamında bir sözdür.

"Nasıl davranırsan karşılığını öyle görürsün"anlamında bir sözdür.

NE EKERSEN ONU BİÇERSİN ÖRNEK CÜMLELER

Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün anlamında kullanılan bir söz.Annemin bir sözü vardır "ne ekersen onu biçersin.Öğretmenimiz bugün ne ekersen onu biçersin atasözünün ne anlama geldiğini anlattı.Babam nasihat etti ne ekersen onu biçersin dedi.Bu hayatta ne yaparsan öbür tarafta onu görürsün.

ATASÖZÜ NEDİR?

Atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını, tecrübelerini, bilgece düşünce ya da öğüt olarak ifade eden ve kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş özlü sözlerdir.

Atasözleri, biçim yönünden diğer yazı türlerine göre farklı özellikler gösterir. Öykü, roman, şiir, deneme gibi yazı türleri pek çok cümlenin bir araya gelmesi ve anlam yönünden bütünleşmesiyle oluşur. Buna karşın atasözleri genellikle bir, en fazla iki cümleden oluşur. Bütün duygu ve düşünceler bu tek cümleye sığdırılır. Bu cümleler kişiden kişiye değişmez. Halkın ortak malıdır ve halk tarafından aynı biçimde söylenir.

Atasözleri belli bir toplumun ve/veya bütün insanlığın yaşam felsefesidir. İnsanlarda bulunan sevgi, kıskançlık, bencillik, dostluk, düşmanlık gibi duygular evrenseldir. Bu nedenle bu duyguları yansıtan atasözleri de evrensel olarak kabul edilmektedir. Dünyada pek çok ulusun kullandığı atasözleri karşılaştırıldığında, bu atasözlerinin pek çoğunun aynı ya da benzer olduğu görülmüştür. Atasözleri evrensel değerler yanında bir ulusa özgü kültürel değerleri de yansıtır. Örneğin "Gözden ırak olan, gönülden ırak olur", "Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur", "Vakit nakittir" gibi atasözleri evrenseldir. Bunlara benzer atasözlerini bütün dilerde bulmak mümkündür. "Osmanlı, tavşanı araba ile avlar", "Türk'ün aklı aldadır" gibi atasözleri ise ulusaldır. Bunlara benzeyen atasözleri bir ulusun kültürünü yansıtır.

ATASÖZLERİNİN KONUSU

Atasözlerinin konulara çoğu zaman kullanıldıkları bölgeye ve ülkeye göre değişiklikler gösterir. Türk toplumunda tarih boyunca askerlik ve çiftçilik önemli olduğu için at, it, kurt, koyun, silah ve yiğitlik konusunda Türkçe'de pek çok atasözü vardır. Buna karşın Alman atasözlerinde daha çok ayı, kartal gibi Almanya'nın sembolü haline gelmiş konulara yer verilir. Bu nedenlerle, atasözlerinde evrensel ve toplumsal düzen ile bu düzendeki iyi, kötü bütün özellikler görülür.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR

Atasözleri ve deyimlerin birbirleriyle ortak ve birbirinden ayrılan bazı özellikleri vardır. Birbirleriyle ortak olan en önemli özellikleri, her ikisinin de toplum tarafından ortak olarak benimsenen ve kullanılan kalıplaşmış sözler olmalarıdır. Genellikle bu ortak özelliklerinden dolayı atasözleri ve deyimler birbirine karıştırılır. Oysa her ikisini birbirinden ayıran bazı önemli özellikler vardır:

Deyimler bir anlatım biçimidir. Bir kavramı en güzel, en etkili biçimde anlatmayı amaçlar. Bu nedenle de deyimlerde, atasözlerinde olduğu gibi bir öğüt verme ya da bilgece sözler söyleme çabası yoktur. Attan inip eşeğe binmek, etekleri zil çalmak, ok yaydan çıkmak, bin dereden su getirmek gibi deyimlerde herhangi bir öğüt veya yargı yoktur. Ancak, "Ağaç yaşken eğilir", "Ne ekersen onu biçersin" gibi atasözlerinde hem öğüt hem de yargı vardır. Deyimlerde ise genelde öğüt ve yargı bulunmaz. Atasözleri ile deyimleri birbirinden ayıran en önemli özellik budur.