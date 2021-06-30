Ne yapsa, ne giyse çok yakışıyor! Hande Erçel beyaz mayosuyla nefes kesti | Takipçileri beğeni butonunu çökertti

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile başarılı bir performans sergileyen Hande Erçel, her paylaşımı ile olay olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu beyaz mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabı instagramdan paylaştı. Erçel'in takipçilerinin beğenisine sunduğu paylaşımı görenleri mest etti.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ekranların sevilen oyuncusu Hande Erçel güzelliği ile büyülemeye devam ediyor. Bebeksi güzelliği ile kendine hayran bırakan Erçel'in her paylaşımı beğeni yağmuruna tutuluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu kusursuz fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada en çok takipçi sayısı bulunan isimler arasında yer alan Erçel'in instagramda 22 milyon takipçisi bulunuyor.

Sıcak havaların gelmesiyle yaz paylaşımlarına ağırlık veren Hande Erçel, paylaştığı fotoğraflarla instagramı sallamaya devam ediyor. Beyaz mayolu fotoğrafını paylaşan oyuncunun tatil stili de göz doldurdu. Kırmızı gözlük ve takıları ile mükemmel bir kombin yapan Erçel'in paylaşımı kısa sürede 2,5 milyona yakın beğeni alırken, 20 bini aşkın da yorum yapıldı.

"SERBEST BIRAKANLARIN VİCDANI NEREDE!"

Hande Erçel Türkiye'nin gündemine oturan Elmalı Davası ile ilgili sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Güzel oyuncu iki kardeşin üvey babası ve dayısı tarafından istismara uğradığı olaya ilişkin anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına isyan etti. Erçel instagram hikaye kısmından paylaştığı gönderisinde şu ifadelere yer verdi: "Her gün böyle bir haberle kahroluyoruz, biz insan olanlar. Sizin yaşamaya bile hakkınız yok. Çekin pis ellerinizi çocukların ve hayvanların üzerinden! Serbest bırakanların vicdanı nerede!"

Hande Erçel'in sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sunduğu göz kamaştıran paylaşımlar...