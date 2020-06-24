Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre dizide kızı rolünde olan Bihter Ziyagil'i 10. ölüm yıldönümününde unutmadı. Çehre sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla Bihter Zİyagil'i ölüm yıldönümünde andı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Nebahat Çehre Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz repliklerinden olan bir cümle fotoğrafı paylaştı;

"Ben bu kadını tanıyorum. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras. Ne kadar babamın kızıyım desende sen benim kızımsın Bihter. Seninle gurur duyuyorum."

NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?

1944 Samsun doğumlu olan Nebahat Çehre, dört çocuklu bir ailenin kızı olarak doğmuştur. 5 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Çehre 15 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilmiştir. Ardından fotomodellik ve mankenlik yapan Nebahat Çehre, 1961'de Yaban Gülüm filmiyle ilk kez kamera karşısına geçmiştir.

1964 yılında Kamalı Zeybek filminde rol alan ve o sırada Yılmaz Güney ile tanışan Çehre, 1967'de Yılmaz Güney ile evlenmiş ve kameralardan uzaklaşmıştır. 1968 yılında Güney'den boşanan Nebahat Çehre, ardından sektöre geri döndü.

70'li yıllarda seks filmleri furyasıyla gündeme bomba gibi düşen Nebahat Çehre, ikinci evliliğini Yavuz Demir ile yaptı. Bu süreçte de ekranlardan uzak kalan Çehre, boşandıktan sonra televizyon ekranlarına geri döndü.

Giyim tarzı ve güzelliğiyle her daim çok beğenilen Nebahat Çehre bugün canlı yayında da tüm zarafetiyle herkesi büyüledi.

Nebahat Çehre'nin son dönemde rol aldığı diziler

- 2004-2006 Haziran Gecesi

- 2008-2010 Aşk-ı Memnu

- 2011-2014 Muhteşem Yüzyıl

- 2014-2014 Kara Para Aşk