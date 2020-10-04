Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven'den tüm sanatçılara örnek olacak bir davranış geldi. Yaşar'ın iş insanı eşi Necat Gülseven Diyarbakır'ın Bismil ilçesine eşinin adını taşıyan bir okul yaptırdı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde evlerinden uzaktaki okula gitmek için saatlerce yürümek zorunda kalan öğrencilerin yardımına koşan yardımsever çift nüfusun en kalabalık olduğu Sanayi Mahallesi’ne okul yaptırdı.

Türkiye’nin en modern binalarından birine sahip olan okulun açılması için artık gün sayılıyor. Ebru Yaşar Gülseven İlköğretim ve Ortaokulu, 31 Ekim’de kapılarını öğrencilere açacak.

Ebru Yaşar İlköğretim ve Ortaokulu’nda 12 dersliğin yanı sıra teknoloji sınıfları, laboratuvar ve kütüphane var.

NECAT GÜLSEVEN KİMDİR?

Ünlü İş Adamı Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusudur. Aslen Diyarbakır Bismil’lidir.

26 Haziran 2015 tarihinde ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun’da evlenmiştir. Bu evliliğinden 14 Şubat 2017 yılında ikiz çocukları olmuştur. Çocuklarının isimleri Hasan Poyraz ve Ebru Su’dur.