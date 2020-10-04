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  3. Necat Gülseven eşi Ebru Yaşar'ın adına Bismil'e okul yaptırdı!

Necat Gülseven eşi Ebru Yaşar'ın adına Bismil'e okul yaptırdı!

İş insanı Necat Gülseven, sanatçı eşi Ebru Yaşar adına Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde okul yaptırdı. Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde okula gitmek için saatlerce yol yürümek zorunda kalan öğrencilerin için 12 derslikli bir okul inşa edildi.

Necat Gülseven eşi Ebru Yaşar'ın adına Bismil'e okul yaptırdı!

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven'den tüm sanatçılara örnek olacak bir davranış geldi. Yaşar'ın iş insanı eşi Necat Gülseven Diyarbakır'ın Bismil ilçesine eşinin adını taşıyan bir okul yaptırdı.

Necat Gülseven eşi Ebru Yaşar'ın adına Bismil'e okul yaptırdı!

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde evlerinden uzaktaki okula gitmek için saatlerce yürümek zorunda kalan öğrencilerin yardımına koşan yardımsever çift nüfusun en kalabalık olduğu Sanayi Mahallesi’ne okul yaptırdı.

Necat Gülseven eşi Ebru Yaşar'ın adına Bismil'e okul yaptırdı!

Türkiye’nin en modern binalarından birine sahip olan okulun açılması için artık gün sayılıyor. Ebru Yaşar Gülseven İlköğretim ve Ortaokulu, 31 Ekim’de kapılarını öğrencilere açacak. 

Necat Gülseven eşi Ebru Yaşar'ın adına Bismil'e okul yaptırdı!

Ebru Yaşar İlköğretim ve Ortaokulu’nda 12 dersliğin yanı sıra teknoloji sınıfları, laboratuvar ve kütüphane var. 

NECAT GÜLSEVEN KİMDİR?

Ünlü İş Adamı Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusudur. Aslen Diyarbakır Bismil’lidir.

26 Haziran 2015 tarihinde ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun’da evlenmiştir. Bu evliliğinden 14 Şubat 2017 yılında ikiz çocukları olmuştur. Çocuklarının isimleri Hasan Poyraz ve Ebru Su’dur.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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