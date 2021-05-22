Sevilen ve başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay dolu dizgin yaşadığı aşkı ile gündemde. Yeşilçay evlilik hazırlığında olduğu sevgilisiyle aşk dolu paylaşımlar yapıyor. Mutluluğu Necati Kocabay'da bulan güzel oyuncu son olarak sevgilisiyle dudak dudağa fotoğraf paylaştı. Yeşilçay'ın bu paylaşımının ardından sevgilisinin hayatı araştırılmaya başlandı. İşte Necati Kocabay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Necati Kocabay'ın mesleği ne? sorularının yanıtları...

NECATİ KOCABAY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? NECATİ KOCABAY'IN MESLEĞİ NE?

Aradığı mutluluğu Necati Kocabay'da bulan Yeşilçay yaşadığı aşkı takipçileri ile de paylaşıyor. Yapılan paylaşımlar sonrasından Necati Kocabay'ın hayatı merak konusu oldu. Nurgün Yeşilçay sevgilisiyle ortak bir arkadaş vasıtasıyla tanışarak mutlu bir birlikteliğe başladı. İşte güzel oyuncunun aşkı bulduğu Necati Kocabay hakkında merak edilenler...

NECATİ KOCABAY'IN HAYATI

Yapımcı olduğu bilinene Necati Kocabay'ın doğum tarihi ve nereli olduğu hakkında paylaşılan net bilgi bulunmamaktadır. TR 40 33 Productions'un CEO'su olan başarılı yapımcı Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız filmlerinin yapımcılığını üstlenmiştir. Kocabay aynı zamanda İngilizce, Almanca ve Rusça bilmektedir.

TR 40 33 Productions 2016 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıldan itibaren kaliteli yapımlara imza atmayı ilke edinmiştir. Yapımcılığını üstlendiğini ilk film olan ”Çalgı Çengi İkimiz”in senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstlenmiştir, başrollerinde ise Murat Cemcir ve Ahmet Kural yer almıştır. Film 2017 yılında vizyona girmiş ve sinemaseverlerin beğenisini kazanmıştır.

1 Ocak 2020 tarihinde, Selçuk Aydemir’in yazıp, yönettiği Ahmet Kural, Murat Cemcir’in başrollerini paylaştığı ”Baba Parası” filmini sinema seyircisiyle buluşturacaktır.

TR 40 33 Productions sektördeki yenilikleri takip ederek, yeni film ve dizi projeleri üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.