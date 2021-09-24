Necmettin Dündar kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Diyarbakır'da filyasyon ve aşılama çalışmalarında görev yapan Necmettin Dündar'ın vefat haberinin ardından Necmettin Dündar, internette Necmettin Dündar kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? sorularıyla aratılır oldu. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Necmettin Dündar kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasına girdi. İşte detaylar... NECMETTİN DÜNDAR KİMDİR, NERELİ? Diyarbakır Dağkapı Hastanesi'nde görevli olan ve yaklaşık 1,5 yıldır filyasyon ve aşılama ekiplerinde görevlendirildiği bilinen Necmettin Dündar, anestezi teknikeridir. KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ? Saha çalışmasının ardından yaptırdığı test sonucunda koronavirüs olduğunu öğrenen Necmettin Dündar, durumunun ağırlaşmasının ardından tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 32 yaşında hayatını kaybetti. Dündar, entübe edilmeden önceki gün meslektaşlarınca ziyaret edildi. Ancak, Dündar'ın durumunun ağırlaşması üzerine arkadaşlarıyla son kez konuştuğu ortaya çıktı. Dündar'ın sağlık çalışanı arkadaşlarına, 'Ölmezsem, iyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım' dediği belirtildi. nerelikaç yaşında